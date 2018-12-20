白宫发放官方圣诞照·联邦政府24日关闭 美国白宫上周六举办圣诞舞会，白宫周二在社交网发放总统特朗普和第一夫人梅兰妮的手牢手照作为官方圣诞照片。梅兰妮身穿法国高级时装品牌Celine的白色闪烁贴身裙，与特朗普手牵手，站在白宫的十字厅中央，他们身旁是两排挂满红色圆形挂饰的圣诞树。

（美国．华盛顿19日讯）美国白宫上周六举办圣诞舞会，白宫周二在社交网发放总统特朗普和第一夫人梅兰妮的手牢手照作为官方圣诞照片。梅兰妮身穿法国高级时装品牌Celine的白色闪烁贴身裙，与特朗普手牵手，站在白宫的十字厅中央，他们身旁是两排挂满红色圆形挂饰的圣诞树。

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为特朗普伉俪的圣诞照是由白宫摄影师汉克斯操刀，白宫共公布一式两张官方照片。

特朗普周二发布行政令，宣布联邦政府将于12月24日关闭。12月24日是圣诞节前夕。

据报道，该行政令指出，出于国家安全、国防或其他公共需要，部份部门和机构的负责人可决定一些办公室和设施继续开放，部份员工必须在当天报到上班。

今年圣诞节正值周二，美媒指特朗普选择将此前一天的周一作为额外附送的一天假期，能让联邦政府雇员享受更完整的放假体验。