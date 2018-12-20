郭富城终认方媛再度有喜！停拍戏半年陪妻待产 昨日他终于亲口承认再度造人成功，方媛怀孕，但未知宝宝性别，明年猪年，女儿将有个弟弟或妹妹相伴。他开心说选择在圣诞节前跟大家分享喜悦，是上天恩赐的圣诞礼物。

（香港20日讯）郭富城（城城）与太太方媛婚后育有1岁女儿Chantelle，近月盛传方媛怀第2胎，城城多次出席活动回应时，都有所暗示，说暂时未讲得，多谢大家祝福。

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昨日他终于亲口承认再度造人成功，方媛怀孕，但未知宝宝性别，明年猪年，女儿将有个弟弟或妹妹相伴。他开心说选择在圣诞节前跟大家分享喜悦，是上天恩赐的圣诞礼物。他已准备上半年不拍戏，希望陪太太入产房见证宝宝出世。

方媛早前被发现穿松身裙出席朋友聚会时腹部隆起，孕味甚浓。城城日前亦笑言叫大家留意方媛肚子胀。城城首度担任香港国际电影节大使，昨日为明年3月举行的“第43届香港国际电影节”影海报和拍宣传短片。城城指今年拍了4部电影，有些角色很沉重，未来要休息沉淀下，上半年不会拍戏，但会继续巡回演唱。问他是否留时间陪盛传再怀孕的太太方媛？城城难掩心中喜悦，终于亲口承认太太再度怀孕，笑说：“是，太太要生，趁圣诞节公布跟大家分享喜悦，多谢大家关心，一直收到很多祝福，希望Chant（女儿）将来有个弟弟或妹妹相陪。”

上次错过女儿出世．未知第2胎性别

不过，城城表示未知宝宝性别，因没刻意抽DNA来验，不管弟妹也开心，是上天安排、恩赐的圣诞礼物，迟些知道才告知。他还体贴叫大家见到大肚的太太，记得让座给她。

城城指妈妈和所有朋友知道其妻怀孕，都替他高兴。问他会否向经理人请假陪太太入产房？城城有此打算，因为Chant出世时他正在开平为电影《风再起时》围读剧本，未能陪太太分娩看宝宝出世，收到消息才赶返港，感谢剧组、导演和梁朝伟体谅让他返港，跳拍他的戏份。今次不想错过，所以他上半年才不拍戏，只巡回演唱：“真的要度一度”。

提议尊尼狄普拍《魔盗王奇遇孙悟空》

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日前城城凭《无双》在好莱坞影星尊尼狄普（Johnny Depp）手上接过海南岛电影节年度最佳男主角奖。城城表示很荣幸从尊尼狄普手上接过奖项，他一直有留意对方的电影作品：“我们一见如故，在派对上我们有聊天，他好nice，我说很钟意他的作品、表演，以及专业的态度，跟住讲I Love You。他说有机会想跟我合作，我也希望，缘份这东西很奇妙，未必没有机会。”城城建议拍《魔盗王奇遇孙悟空》，认为电影可以天马行空，没有什么不可能，电影是梦工场，可能有机会成事，他很期待。（香港明报）