马股强势反弹20点 综指开高走高，早盘一度微挫0.76点至1634.55点后，市场开始涌入吸纳，指数节节走高，尾盘更以全天最高1655.66点作收，全天起20.35点。

早前饱受惊吓的马股，在市场技术回扬及市场趁低吸纳下，重新迎来升势，综指更取得全天最高点作收。

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综指开高走高，早盘一度微挫0.76点至1634.55点后，市场开始涌入吸纳，指数节节走高，尾盘更以全天最高1655.66点作收，全天起20.35点。

富时全股指数上升126.72点至11289.80点；创业板指数则上升57.96点至4247.07点。

全场共有502只上升股、329只下跌股，322只股无起落。全场成交量达18亿7000万股，成交值达18亿9200万令吉。

油价走低，拖累戴乐集团（DIALOG,7277,主板能源组）下挫20仙，报2令吉75仙。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）虽入选综指股行列，且积极增产，但仍不幸下滑，挫8仙，报5令吉38仙。

假期繁忙时光，大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）有望迎接近700万的客流量，顺势推高股价涨17仙，报8令吉17仙。