马币兑新元13月新低 美中下月将举行贸易谈判，加上中国再购入美国大豆纾缓紧张局势，惟联储局议息结果出炉前市场气氛趋审慎，亚太股市周三（19日）个别发展。

（吉隆坡19日讯）美中下月将举行贸易谈判，加上中国再购入美国大豆纾缓紧张局势，惟联储局议息结果出炉前市场气氛趋审慎，亚太股市周三（19日）个别发展。

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中国股市连跌2天，上证指数收挫1.05%，报2549.56点，创近两个月新低。日本股市也连续2天下滑，日经指数下跌0.6%。

周二美股走高，标普500指数收高0.01%，道琼斯工商指数收高0.35%，纳斯达克指数收涨0.45%。

美债回酬率急跌，使得美元主要支柱之一有所减弱，美元指数因而从近期高位97.711回跌至96.921。

油价近期下跌，大马财政展望暗淡，马币兑美元涨势终止，下午6时报4.1770令吉，低于周二的4.1750令吉。马币兑新元一度跌到13个月新低3.0650令吉，下午6时挂3.0519令吉。

原油价格收复部份失地，因全球股市显示企稳迹象。亚洲时段，纽约期油升0.07美元，报每桶46.31美元，布兰特期油涨0.20美元，报56.46美元。

棕油涨至逾7周新高，追随大豆油涨势。大马衍生产品交易所的3月货涨43令吉，每公吨报2198令吉。

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金价持稳，美元走软支撑金价。亚洲盘中，纽约期金保持每安士1253.80美元。