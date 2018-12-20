毕达良深跌回扬．CEO遭逼仓股权尽失 上周政府宣布终止毕达良（PRESBHD）的35亿令吉国家移民监控系统（SKIN）特许经营权合约，使股价暴跌，公司总裁兼首席执行员阿布哈山惨遭逼仓，持股化为乌有。

（吉隆坡19日讯）上周政府宣布终止毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）的35亿令吉国家移民监控系统（SKIN）特许经营权合约，使股价暴跌，公司总裁兼首席执行员阿布哈山惨遭逼仓，持股化为乌有。

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阿布哈山在大马证券信托（本地）有限公司及安联集团信托（本地）有限公司名下的投资公司，由于填补其个人按金户头仓位而惨遭逼仓，使他失去全部的公司股权。

根据交易所资料显示，上述两家信托公司单单在上周五（14日），总共在阿布哈山名下公司，脱售1亿1719万6400股的毕达良股权，或是等于公司约24.30%的股权。

虽然阿布哈山失去公司股权，惟公司董事部仍然支持他继续担任公司总裁及首席执行员。

董事部力撑CEO继续领导

该公司在一项文告指出，公司董事部表示坚决支持阿布哈山，并对他的能力有信心，支持他以总裁及首席执员的身份继续领导公司。

文告指出，公司董事部未曾怀疑阿布哈山有能力领导公司渡过目前艰难的时刻，重振公司原有的实质价值。

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同时，艾芬黄氏多元-资产基金则宣布，它于12月14日收购毕达良的4000万股票，或等于8.3%股权，成为大股东。

该公司股票昨日以28.5仙挂收，今年至今重挫81%。随着公司董事部宣布支持阿布哈山继续担任总裁及首席执行员，股价今日反弹，全天扬升3.5仙，报32仙，共有4930万1300股易手，交投炽热。

阿布哈山于2003年创立毕达良，在高峰期的市值达到逾14亿令吉。惟自509全国大选变天后卖压就开始日益加剧。

上周一，新政府宣布终止其与国家移民局总值35亿令吉的国家移民监控系统特许经营权合约，市场受到惊吓而股价崩跌。该公司表示，合约被终止，将影响公司获利，惟它认为有权利获得补偿。