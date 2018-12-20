陈勇成．努鲁烈火未熄 日后安华顺利成为首相后，在不被父亲或党领袖施压的前提下，努鲁若能够按照自己的意愿，适时站在首相父亲的对立面提供更加客观以及顺从民意的意见，不只能粉碎人们对安华家族王朝的忧虑，也能打造一个更健康的政治风气，打造即便是血亲也能以人民为重而自我制衡的形象。

公正党副主席努鲁依莎辞职的决定，技术上来说能够撇除未来安华掌权后出现家族政治的嫌疑，于公正党显然是个人才的流失，于人民则是一种精神象征的隐退。

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不过对其父亲安华而言，努鲁就像是一瓮能够珍藏自酿的美酒，只要父女不翻脸，努鲁辞去党职的举动，都可以是在未来需要强势回归的时候埋下的伏笔。

努鲁“烈火莫熄公主”的形象异常深入民心，在安华入狱时期，颇有代父从军的木兰的身影，比起形象较为温和的旺阿兹莎，努鲁在多场政治讲座中释出的强盛气势，以及渲染气氛的能力都撼动过不少选民。虽然难逃“父二代”的命运，却为当时混沌的政局注入一股清流，而且难得的是在对新政府的谩骂声日渐增多的今天，在土团党的赛沙迪难以满足过去选民给予过高寄望的时候，巫统的凯里人气日渐上升，希盟年轻一辈的领袖中，唯有她形象依旧。

就像马哈迪的女儿玛丽娜早前常和父亲唱反调一样，身处政治体系内，并曾在非常时期立于战场前线的努鲁依莎，本身已经是个精神上的象征。

日后安华顺利成为首相后，在不被父亲或党领袖施压的前提下，努鲁若能够按照自己的意愿，适时站在首相父亲的对立面提供更加客观以及顺从民意的意见，不只能粉碎人们对安华家族王朝的忧虑，也能打造一个更健康的政治风气，打造即便是血亲也能以人民为重而自我制衡的形象。于安华，就像是为了509大选而重新洗牌的马哈迪一样，进而延续他入狱、出狱之后的谦廉与慈父形象。

不过，能力越大，责任自然也越大，人们给予的厚望则最大。就像早前柔佛王室因频频站在人民的角度发表意见，透过网络与政府呛声而人气窜起，直到换了政府之后，网民依旧不间断地关注柔王室社交媒体的动向，把制衡政府和议员的责任加诸在王室身上，而苏丹、王储似乎也对这般突如其来的支持率甘之如饴。如果努鲁辞职后未能在国会更加发挥其议员角色，或未能在公正党出现违抗民意的举措之时发声并起到一定的作用，努鲁这瓮美酒只会日渐失色，而蒙受这等损失的并非努鲁本身，而是其父亲，即未来首相安华。