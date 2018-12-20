主题乐园如期开幕．云顶云顶大马涨势凌厉 云顶大马（GENM）名下的云顶高原户外主题乐园不受官司影响，预计明年1月初开幕，这项利好消息抬拉云顶集团公司的股价，当中以云顶大马涨势最为凌厉，股价成功突破3令吉阻力。

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（吉隆坡19日讯）云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）名下的云顶高原户外主题乐园不受官司影响，预计明年1月初开幕，这项利好消息抬拉云顶集团公司的股价，当中以云顶大马涨势最为凌厉，股价成功突破3令吉阻力。

云顶大马主席兼首席执行员丹斯里林国泰表示，尽管和迪士尼第官司进行中，但霍士世界主题乐园计划照跑。

林国泰出口安抚，云顶大马周三早盘突破3令吉，午盘更走势更凌厉，盘中一度扬升25仙，至3令吉零8仙，最终收窄升幅，以3令吉零6仙闭市，全天起23仙，共有8654万零600股易手，为第三大热门股股项。

母公司云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）亦开高走高，一度扬升32仙，至6令吉35仙后，以6令吉33作收，全天大起30仙。

在香港上市的云顶香港也不落人后，全天涨7.2%至1.32港币，股价创下2年新高。

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根据新加坡《商业时报》，林国泰表示，户外主题乐园只是扩展计划的一部份而已，并相信扩展计划完成后，可带动游客及营业额上扬。

较早前，迪士尼公司及21世纪霍士集团因终止云顶户外主题乐园计划，云顶大马决定提出诉讼并索偿10亿美元。