黄子豪．美国单方制裁如何贯通全球 美国贯通全球的单方制裁，靠的不是所谓司法长臂管辖，而是其垄断的军事、科技和经济实力。未来要打破这种单方面行为，就必须在以上领域弯道超车，摆脱美国的依赖。

自二战以来，美国对于违反人权条例，实施独裁政治，或者支持恐怖主义的国家，都会通过美国总统行政命令，或者国会立法来制裁相关国家。

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时至今日，依然在美国制裁名单上的国家有伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚、古巴和委内瑞拉。制裁的内容通常大同小异，主要就是禁止进口任何和美国有关联的物品，以及禁止涉及任何和美国有关联的交易。

这些制裁和禁运的争议点就是该措施往往会伸延到非美国公司、组织或个人。

这种情况下，到底美国的国内法还有没有管辖权，就成为了一个争议。政治评论人把这种措施形容为“司法长臂管辖”，寓意美国多管闲事，在超过权力范围的情况下行使不当的司法权力。但事实上，这种制裁其实是美国长期垄断的科技能力、国际影响力和国际货币权所带来的伸延。

举例因伊朗核武器研究而开始对其实施制裁的伊朗和利比亚制裁法案，该法案阐明任何国内外机构如果和伊朗进行超过两千万美元的投资或交易，将受到美国政府、私人机构实施制裁，包括无法进口美国货品，无法获得美国相关的财经服务，无法购买美国债券，无法把货物、服务等出口到美国等。这种看似司法长臂管辖的做法，实际上是通过立法节制国内的执法机构和私人组织，来达到美国期许的制裁效果。

美国作为冷战结束后唯一的超级强国，拥有世界上最大的消费市场，长期垄断包括军事、电子、农业等高科技。美元更是世界上唯一一个被广泛接受的交易货币。一旦受到美国国内法的制裁，该国家变相就失去美国庞大的消费市场，也无法从美国公司获得必要的电子零件来维持国内的工业运转，甚至无法维修相关的军事、基础设施。此外，该国的美元来源也大大受限，在缺乏主要交易货币的情况下，他们无法在国际市场上进行关键物品的买卖，包括农产品、药物、粮食、能源等和民生息息相关的物资。

至于和被制裁国家进行交易的外国公司，同理，也会以上条例的处罚，进而受到美国政府、私人公司的“杯葛”。这种间接杯葛的后果有几严重？我们以中兴科技（ZTE）事件作为一个参考。

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中兴在和伊朗进行所谓“违反美国条例“交易被美国政府查证后，美国商务部经过一些的操作后决定循1979出口管理法案，即时禁止中兴购买任何美国科技物资，包括中兴通讯关键的高通和英特尔处理器。这种情况下，中兴科技几乎立刻瘫痪。制裁的威力显而易见。

总结而言，美国贯通全球的单方制裁，靠的不是所谓司法长臂管辖，而是其垄断的军事、科技和经济实力。未来要打破这种单方面行为，就必须在以上领域弯道超车，摆脱美国的依赖。只要一天美国依然有垄断性的优势，喜欢与否，我们依然会受其牵制。