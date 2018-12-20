亚太文具协会联盟改选‧刘世地林昭何分任主席秘书长 马来西亚文具书业联合总会总会长刘世地与理事林昭何，获推举出任第七届亚太文具协会联盟主席及秘书长一职。

“第2届亚洲太平洋皇冠金奖”得奖者与嘉宾合照，前排左起为林昭何、林惠新、郑大明、潘自坚、刘经文、颜瑞良、刘世地、陈志坚、魏侨生、郑松火、倪益松、郑东星及植文通。

（吉隆坡19日讯）马来西亚文具书业联合总会总会长刘世地与理事林昭何，获推举出任第七届亚太文具协会联盟主席及秘书长一职。

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另两名理事颜瑞良与杨建祥则受委为主席会务助理。

“第12届亚太文具协会联盟年会”及高峰论坛在吉隆坡举行，适逢改选年，出席年会的16个亚太文具协会联盟成员，一致推选刘世地和林昭何担任上述要职。

刘世地表示，他将努力践行联盟的宗旨，推动亚太地区文具行业进步与发展，促进同业的交流与联系，以达致优势互补，互惠共赢。

他说，随着文化理念不断演绎更新，文具由传统的教学用具逐渐延生至办公用品，而办公文具也形成更细分的专业办公文具和家庭办公时尚文具市场。同时，人均收入提升促使人们更重视闲暇的价值，从而构成时尚文具市场增长的重要驱动力。

“完善的组织网络和运作机制，是文具书业事业发展壮大的关键，因此同业应以‘竞合’作为出发点，利用各自的技术、资金和渠道，共同建设强大的新平台。”

第12届亚太文具协会联盟年会筹委会主席林昭何指出，该联盟成立迄今12年，在历届主席的领导下，众会员以顽强拼搏、不畏困难的精神，以及敏锐的市场洞察力，在文具市场经济大潮中，创造了属于自己的辉煌，协会才有今日的发展壮大。

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倪益松（左）卸任，由刘世地接任成为第七届亚太文具协会联盟主席。

亚太皇冠金奖颁奖

表扬21企业及个人

雪隆文具书业公会举办的“第2届亚洲太平洋皇冠金奖”圆满举行，当晚共颁发21个奖项，表扬表现卓越，成就非凡的企业人士及个人代表。

这场主题为“提升品牌，跨越全球”的颁奖礼，早前在成功时代广场酒店进行，现场千人汇聚，场面盛大及热烈。

雪隆文具书业公会会长陈志坚表示，互联网带来的共享经济及电子商务模式，是企业不能忽视的一环，要拥抱更大的消费群体，就必须先建立好企业的科技及网络架构。

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他说，企业家可有效地利用大数据信息，为企业拟定大蓝图，以及更了解和掌握客户与竞争对手。

亚太皇冠金奖筹委会主席颜瑞良说，卓越的企业家需有愿景、勇于实现梦想及面对挑战的精神，来应对现今创新迅速及变化不大的环境，而“不断进步，提升自我”正是主办此颁奖典礼的宗旨之一。

他说，得奖者来自国内外，他们在相关领域的发展取得卓越表现，得奖实至名归。

出席颁奖礼者马来西亚文具书业联合总会名誉会长潘自坚、名誉会长拿督郑东星、拿督斯里林惠新、雪隆文具书业公会永久名誉会长拿督郑松火、名誉会长郑大明、创办会长刘经文、亚太文具协会联盟前主席倪益松、名誉主席张国钏及张军等。