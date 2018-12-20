极端手段分家产 弑妻杀子遗产留给女儿 一名66岁的富豪为解决遗产纷争，竟使出极端手段，即将妻儿杀死后，再服毒自尽，独留女儿继承遗产。

（图：取自网络）

（泰国·清迈20日讯）一名66岁的富豪为解决遗产纷争，竟使出极端手段，即将妻儿杀死后，再服毒自尽，独留女儿继承遗产。

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据当地媒体报道，66岁的富豪帕仑（Pornun Boonkwang）靠着经营杂货店和超市起家，与同岁太太恰妮达育有两个孩子，44岁长子维拉帕以及35岁女儿沃拉奴。看似和谐的家庭，却因长子的不务正业以、成天喝酒，为钱与父亲争吵等，最终酿成人伦悲剧。

报道指出，该事件发生于本月18日，维拉帕再次因为钱与父亲起争执，更扬言要与父母瓜分财产。此话瞬间激怒父亲，并暗自决定要“处理“家产问题。

在与儿子争吵后的帕仑，将遗书写好，并用铁锤将妻子打死，接着再杀死儿子。但在结束自己的生命之前，帕仑在妻儿的遗体前摆放花束与蜡烛，再服用杀虫剂自杀。

帕仑再遗书中提及，遗产唯一的继承人是女儿沃拉奴。对于亲朋好友他深感抱歉，因为无法亲口说再见，但他希望大家可以理解他，并协助他们办理后事。

作为该事件当中的唯一生存者，沃拉努得知消息后，非常崩溃。但她表示，父亲应该是受不了哥哥酗酒以及闹家产的问题，才选择这条不归路。



