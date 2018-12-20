汕头大学招国际生‧马潮联会推荐可优先获奖学金 汕头大学明年度计划招收本科国际学生50人，学生可以统考成绩、高级教育文凭成绩（STPM）或教育文凭成绩（SPM）提出申请。

马潮联会署理总会长吴俊标（中）赠送纪念品给汕头大学国际学院院长高见（右）和汕头大学商学院副教授李宝华。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）汕头大学启动2019年国际招生工作，凡符合入学资格，且获马潮联会出具书面推荐的学生，将在入学后优先安排奖学金。

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汕头大学明年度计划招收本科国际学生50人，学生可以统考成绩、高级教育文凭成绩（STPM）或教育文凭成绩（SPM）提出申请。

非医学类本科项目每年5月15日前需提交申请，当年9月入学；本科临床医学（MBBS）每年7月15日以前申请，当年9月入学。

更多详情请查询汕头大学网站（http://www.stu.edu.cn）或汕头国际学院网站（http://sie.stu.edu.cn）。

学生也可浏览马潮联会网站（http://www.teochew-malaysia.org/）下载《2019年度汕头大学招收马来西亚本科生招生简章》，掌握基本申请条件、招生计划与申请资格、申请时间、流程及报名材料、费用及奖学金信息。

汕头大学坐落在中国著名侨乡——汕头，占地面积1888.70亩，建筑面积56.80平方米，设有文学院、理学院、工学院、医学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院，具有从本科生到博士研究生完整的人才培养体系。