庄敏．政治青蛙给希盟的政治隐忧 希盟支持者担忧土团党这样大开门户允许巫统议员跳槽会让希盟成为国阵2.0，又或者是土团党成为巫统2.0，这样一来，从308大选以后的这10年，我们支持改朝换代及两线制的意义何在？

巫统酝酿已久的退党潮终于引爆，巫统议员纷纷退党，准备将首相敦马哈迪领导的土著团结党视为新的归宿。土团党成为“巫统叛将收容所”的膨胀速度，希盟3党似乎已经控制不住。

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算一算，土团党从原本在大选赢得的13席，因为有3人跳槽而增加至16席。除了前巫统女青团团长玛丝艾米雅蒂，还有前贸工部长慕斯达法及峇眼色海区国会议员诺阿兹米。是的，他们过去都来自巫统。

行动党“老大”林吉祥针对此事的言论，频频让人失望。希盟支持者担忧土团党这样大开门户允许巫统议员跳槽会让希盟成为国阵2.0，又或者是土团党成为巫统2.0，这样一来，从308大选以后的这10年，我们支持改朝换代及两线制的意义何在？

林吉祥并不反对巫统议员加入希盟，这一点就已经颠覆了他过去的原则。他设下的条件是，凡加入希盟的巫统议员，得为过去与纳吉同谋以及无法阻止1MDB丑闻公开认错，可如今获马哈迪点头加入土团党的慕斯达法、诺阿兹米及玛丝艾米雅蒂，又有谁认错忏悔了？

林吉祥说，我国目前没有反跳槽法令，加上联邦宪法限制辞去议席的国会议员5年内不得参选，因此“无法坚持要求”跳槽的议员补选；但希盟与行动党已经是政府了，为何还是对林吉祥个人争取了40年的反跳槽法令及相关修宪如此无能为力？

上周采访希望联盟党主席理事会会议时，我问了首相敦马哈迪他所领导的政府是否有意愿制定反跳槽法令来控制国内“诸多政治青蛙”？马哈迪回应说：“我们是个民主政府，我们相信民主，而民主允许（政治）青蛙跳（槽）。”

这样的答案已经很明确，新政府不打算制定反跳槽法令，马哈迪本身也根本不认为巫统议员，这些他在竞选期间口中的盗贼，还有盗贼的帮凶跳槽至土团党有违政治道德，所以他才会说出“巫统也有好人”这样的话。

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接下来，想必还会陆续有来。首相特别顾问卡迪耶欣曾在10月底爆料，会有40个巫统议员跳槽至土团党，这40人已经和马哈迪会面；如今，刚退党的前贸消部长韩沙再努丁也预告，已有36名国阵议员签署信函表态支持马哈迪的领导。

从政治角度来看，若这36人加入土团党，土团党在国会的议席将从16席暴增到52席，土团党不费吹灰之力便可成为国会最大党，公正党和行动党在大选辛辛苦苦赢得50席及42席，也要靠边站做老二和老三。

安华若要成功接棒成为首相，土团党壮大只会为他制造危机，当土团党成为希盟最大党或是与公正党及行动党平起平坐时，为何首相人选非得要来自公正党？况且，首相必须要获得大部份国会议员的支持，这些娘家是巫统的议员会履行支持安华接任第8任首相这个共识吗？

行动党与公正党向来支持反跳槽法令，公正党候选人甚至得在参选前签署“反跳槽宣誓书”，诚信党如今也表明会支持这个法令。

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既然希盟3党立场一致，唯独土团党不同，希盟3党应该要求召开希盟党主席理事会与马哈迪讨论这个问题，暂缓接收这批前巫统议员，并推动立法，制定反跳槽法令。

这时候，作为“未来首相”的安华很关键，马哈迪领导的希盟一旦被这批政治青蛙“污染”，只会成为安华未来接手希盟后的隐忧。安华同样私下见了巫统议员，最终决定拒绝让他们加入公正党，安华必须确保希盟统一这个立场。

若安华此刻压不住马哈迪，往后就别想在希盟内部掌控话语权，这样要怎么顺利接班当首相？或许他成为下一任首相的所谓希盟共识，都会出现变数。