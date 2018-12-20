达祖丁2月下台．马联保险CEO乌玛接掌交易所 大马交易所（BURSA）首席执行员拿督斯里达祖丁将在明年2月下台，新一代掌舵人由马联保险（MAA）集团首席执行员兼董事经理拿督莫哈末乌玛黑马跑出，在2月11日生效接任成为下一任交易所首席执行员。

右起为达祖丁和莫哈末乌玛。

（吉隆坡19日讯）大马交易所（BURSA,1818,主板金融服务组）首席执行员拿督斯里达祖丁将在明年2月下台，新一代掌舵人由马联保险（MAA,1198,主板金融服务组）集团首席执行员兼董事经理拿督莫哈末乌玛黑马跑出，在2月11日生效接任成为下一任交易所首席执行员。

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新政府上台后，政府相关企业、机构舵手掀起换人潮，而交易所首席执行员达祖丁一直被点名，并猜测何时轮到他。

马交所透过文告指出，达祖丁确定明年2月离开交易所。

他的任期原在2019年3月届满，如今提早一个月退休。

交易所表示，董事部落实稳定的领导人继承，已委任莫哈末乌玛接任达祖丁的CEO职位，并确保为交易所相关利益者带来好处。

证券监督委员会也根据2007年资本市场和服务法案第10章节，同意交易所委任新首席执行员。

大马股票交易所主席丹斯里阿米尔山指出，相信莫哈末乌玛将继续领导大马交易所走向更好的未来，并延续达祖丁的转型倡议。

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阿米尔山补充，马交所的董事部、管理层和员工将与莫哈末乌玛密切合作，相信他将能带来新视角，并有信心他可以带领交易所迈向新的成长阶段，成为东盟市场的领导者。

今年53岁的莫哈末乌玛，是大马永久居民，早于2006年9月已受委为马联保险首席执行员兼董事经理。

他在银行和金融服务领域拥有超过22年经验，初入社会曾是特许会计师，较后在1992年，是新加坡银行（澳洲）企业融资经理。

莫哈末乌玛在加入马联保险前，曾经在马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）工作过，担任企业融资集团的执行副总裁。

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他目前是哥伦布资本公司和MAA国际集团的董事部成员，也是集团子公司MenangBernas的董事。

文告说，即将卸任的达祖丁是于2011年4月被委任为交易所首席执行员，在他领导之下，交易所实施了多个转型策略，并成功使得资本市场更强大、具动力和有效率。