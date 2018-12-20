林福山：升级改造‧赛车场将带动珠海经济 林木生集团董事经理丹斯里林福山说，集团在中国珠海多年累积下来的经验，必可为珠海国际赛车场正在规划的升级改造计划迈向更高一层楼。

林福山（左六）与芦晓凤（左五）合影留念。左一起为宋延亮、王小彬、贺军及林梅香；右一起为林福源、武林及李敬。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）林木生集团董事经理丹斯里林福山说，集团在中国珠海多年累积下来的经验，必可为珠海国际赛车场正在规划的升级改造计划迈向更高一层楼。

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他与到访的珠海市副市长芦晓凤交流时说，通过此次赛车场的升级改造计划，珠海国际赛车场将会推倒围墙，以海纳百川之势，在赛车活动之外添加新的元素，形成一个含括休闲旅游、商务配套以及集中马文化交流的一站式中心。

芦晓凤希望林木生集团能够到珠海投资更多的项目，进一步带动珠海的经济。

她说，随着港珠澳大桥的通车，必将有利于林木生集团旗下珠海国际赛车场的升级改造计划，也相信可成为新的焦点之一。

出席交流者包括广东省驻东南亚（吉隆坡）经贸办事处主任李敬、珠海市政府秘书长武林、珠海市科技和工业信息化局局长贺军、珠海市商务局局长王小彬、珠海市驻东南亚（马来西亚吉隆坡）经贸代表处首席代表宋延亮、广东省驻东南亚（吉隆坡）经贸办事处主任吴旭君、珠海市投资促进局职员苏乐超。

林木生集团执行董事拿督威拉林福源、执行董事拿督林梅香、高级总经理林承利、珠海赛车场副总经理黄国庆、总经理刘秀琼、Nuevo Attraction&Destination Sdn Bhd总经理魏思诚。