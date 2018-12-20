宋明家．衡量基因编辑婴儿的那一把尺 让基因编辑胚胎成长、出生、成人、繁衍下一代后，这人造“新基因版本”就会在人类物种漫传开来，也就是改变了人类基因库内容；没有人能够告诉全人类，这到底会是好的改变，还是灾难性的改变？

“明明就是能够治疗遗传疾病，为什么要反对？”

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“瞧瞧这个技术中国领先了，外国人就开始和你讨论伦理法律；如果是外国人领先呢？恐怕是一片叫好舔跪！”

“创新总会有风险，现存的伦理观念也一定会改变的。”

以上是中国科学家贺建奎宣布使用CRISPR基因编辑、成功让一对“世界首例免疫爱滋病”女婴诞生后，部份网民的留言。

新浪科技网也对此议题做了个调查，结果显示25.4%网民（9215人）支持基因编辑让婴儿“天然抵抗爱滋病”的做法，另有36.9%民众（13395人）保持“中立观望”。

但这位被许多民众当英雄膜拜的科学家，却被全球科学界（包括来自中国的）骂得狗血淋头，甚至认为这个人必须被严厉惩戒。

为什么呢？

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笔者依据本身的研究基础和对基因编辑技术的了解，并综合各路科学家针对此事于12月3日在《TheLancet》、11月27日的《Nature》、12月11日于《Science Insights》等学术期刊发表的专业论述，以及参考12月8日科普杂志《New Scientist》的报道，列出以下5个重点，希望能多少让民众明白，为什么科学界完全无法接受贺建奎的做法：

1.基因编辑技术的不成熟：

（a）该技术的精准度还不够好，有导致脱靶突变（off-target mutations）的风险，使其他非目标DNA也被修改，带来不可预知的健康危险。

（b）目前没有一个完善的测试方法，可以100%确定“只有目标基因被修改”。

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2.目标基因CCR5的疑惑：

（a）改变CCR5的DNA无法达到100%免疫爱滋病的效果。

（b）其中一个胚胎只有一个CCR5拷贝被修改，另一个是正常基因，能够制造“让爱滋病毒进入人体细胞”的蛋白质；把这个胚胎也纳入受孕程序，于理不合。

（c）部份欧洲族群也拥有天然CCR5基因变异，使他们得以免疫某些爱滋病毒；被创造的CCR5变异，和自然界存在的DNA变异不一样，未来可能会带来不可预知的危害。

（d）医学的发达，使爱滋病患者可以药物治疗来延长寿命，过高素质生活，也可以使用其他更有效的防护措施，确保婴儿不被感染，没必要以基因疗法来达致爱滋免疫。

3.实验过程的道德问题：

（a）知情同意书（c o n s e n tform）部份条列不符合国际标准；其中最大争议是“参与该实验的父母如半途退出，必须偿还疗程开销”；国际标准是，任何人都可在任何时候退出此类实验，并无须作任何赔偿。

（b）如此关乎全世界人类利益的医学研究，竟然没有照会科学界，而是采取偷偷摸摸的黑箱作业；未正式在学术评审前就透过媒体发布消息，也于国际学术规矩和道德标准不符。

4.人类基因库（gene pool）被改变：让基因编辑胚胎成长、出生、成人、繁衍下一代后，这人造“新基因版本”就会在人类物种漫传开来，也就是改变了人类基因库内容；没有人能够告诉全人类，这到底会是好的改变，还是灾难性的改变？

5.拖累基因编辑研究的进展：因为一个疯狂科学家的作为，影响世界各国基因编辑相关研究拨款和申请；类似科研灾难之前已有许多先例，如1999年University ofPennsylvania团队的基因治疗实验，使一位患某遗传疾病的病人死亡；调查发现该实验一些不符合医学伦理的问题。此案对其他基因治疗研究造成许多负面影响，拖延研究进展。

科学家的研究，不管是为了自利或他利、短视近利或长远的人类共同利益，都必须有自我约束的伦理反省能力。

但伦理道德观靠的是个人心中的那一把“尺”，而这一把尺的长短轻重、宽窄厚薄，皆来自人文素养、宗教、教育、环境等个人主观因素；正因为它是主观的，就必须依靠外来的一把尺，也就是外在的立法规定、国际公约等统一要求，去限制规范科学家的科研作业。

从好的方面来看，这起事件势必让各国更严苛制定基因编辑实验的程序，以及加强相互监督和管制，比如研究申请必须得到指定的医学伦理委员会的批准，或只有特定的研究机构可以进行类似研究。

科学界也应该藉机教育民众，公告天下这基因编辑目前种种的不成熟，和攸关全人类的潜在危机。

只不过，在其他kiasu父母都选择基因编辑让儿女更优秀的恶性竞争下，未来会有多少父母，能受得住（使用基因编辑）让孩子成为优秀的诱惑？