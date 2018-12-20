1MDB案黄宗华待美引渡受审·发行债券遗漏重要信息·黄宗华控4罪 高盛集团前银行家黄宗华涉嫌在6年前与公司串谋，在发行65亿美元的担保债券时，在发行通告中遗漏重要信息及发表虚假陈述，包括大马华裔富商刘特佐是一马发展公司（1MDB）的主要中间人。

（吉隆坡19日讯）高盛集团前银行家黄宗华涉嫌在6年前与公司串谋，在发行65亿美元的担保债券时，在发行通告中遗漏重要信息及发表虚假陈述，包括大马华裔富商刘特佐是一马发展公司（1MDB）的主要中间人。

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他今日被控4项抵触2007年资本市场及服务法令的罪名。

剃了光头、身穿蓝色长袖上衣的黄宗华，在通译员以英语念出控状后，否认有罪。

主控官玛诺兹副检察司表示，这不是一宗普通的案件，建议被告以100万令吉，以及两名担保人保外候审，同时必须交出国际护照予法庭保管。

黄宗华的代表律师拿督陈福泉则以过去大马证券监督委员会的刑事案件为例，指保释金一般介于30万令吉之间，希望法庭将保释金定于30万令吉左右。

地庭法官拿督阿末卡马最终允许被告以100万令吉，以及2名担保人保外，也必须交出国际护照予法庭。

案件将于明年3月18日过堂。

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黄宗华面对4控状

首控状指出，高盛集团身为负责安排一马发展能源有限公司发行17亿5000万美元担保债券（年利率5.99%，2022年到期）的承销商，于2012年3月19日至9月25日期间，在吉隆坡IMC大厦的一马发展有限公司，遗漏了以下与债券发行有直接关系的重要事实：

i 刘特佐是一马发展有限公司的经营者及主要中间人，即一马发展能源有限公司的母公司。

ii 一马发展能源有限公司与阿尔巴投资PJS公司签署志期2012年5月21日的信用增级合作协议。一马发展能源有限公司同意以现金支付阿尔巴投资PJS公司承销费用及信用增级，作为阿尔巴投资PJS公司向国际石油投资公司（IPIC）获得担保的酬劳，以担保有关债券的一马发展能源有限公司，而有关信用增级的费用，将从发行债券的收益中支付。

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iii 一马发展能源有限公司与阿尔巴投资PJS公司签署志期2012年5月18日的期权协议，即一马发展能源有限公司授予阿尔巴投资PJS公司购买一马发展能源有限公司持有的49%股份的选择权。

鉴于阿尔巴投资PJS公司取得IPIC为担保人，以保证一马发展能源有限公司针对债券不时支付所有应付款项。

iv 一马发展公司（1MDB）及IPIC签署志期2012年5月21日的“相互担保协议”，其中，1MDB已全数承销债券到期时须支付的所有款项，包括IPIC所面对的一切成本、花费、损害、债务，以及1MDB无法履行承销责任时，1MDB将要求财政部提供必要的资金与支持，以全数偿还IPIC。

以下陈述必须在志期2012年5月18日的证券发行通告中做出，以避免混肴，即：

i 在50至52页，1MDB担保人管理层

ii 在29页，所得款项用途

iii 在37页，1MDB担保人及IPIC集团之间的策略联盟

iv 在96及97页，担保与状态

此举抵触2007年资本市场与服务法令第179（c）条文，并可在相同法令第182条文下被治罪，而黄宗华是与高盛集团共谋犯下有关罪行，因此抵触该法令第370（c）条文，并于相同法令第179（c）同读。

一旦罪成，可被判处监禁不超过10年，以及罚款不超过100万令吉。

第二项控状，高盛集团身为负责安排一马发展能源有限公司发行17亿5000万美元担保债券（年利率5.75%，2022年到期）的承销商，于2012年8月10日至10月17日期间，在吉隆坡IMC大厦的一马发展有限公司，遗漏了以下与债券发行有直接关系的重要事实：

i 刘特佐是一马发展有限公司的经营者及主要中间人，即一马发展能源有限公司的母公司。

ii 一马发展能源有限公司与阿尔巴投资PJS公司签署志期2012年10月19日的信用增级合作协议。一马发展能源有限公司同意取得一马发展能源（冷岳）公司，以以现金支付阿尔巴投资PJS公司承销费用及信用增级，作为阿尔巴投资PJS公司向国际石油投资公司（IPIC）获得担保的酬劳，以担保有关债券的一马发展能源（冷岳）公司，而有关信用增级的费用，将从发行债券的收益中支付。

iii 一马发展能源（冷岳）公司与阿尔巴投资PJS公司签署志期2012年10月17日的期权协议，即一马发展能源（冷岳）公司授予阿尔巴投资PJS公司购买一马发展能源（冷岳）公司持有的49%股份的选择权，作为阿尔巴投资PJS公司取得IPIC为担保人的酬劳，以保证一马发展能源（冷岳）公司针对债券不时支付所有应付款项。

第二项控状，高盛集团身为负责安排一马发展能源有限公司发行17亿5000万美元担保债券（年利率5.75%，2022年到期）的承销商，于2012年8月10日至10月17日期间，在吉隆坡IMC大厦的一马发展有限公司，遗漏了以下与债券发行有直接关系的重要事实：

以下陈述必须在志期2012年10月17日的证券发行通告中做出，以避免混肴，即：

i 在48至51页，1MDB担保人管理层

ii 在20页，所得款项用途

iii 在30页，1MDB担保人及IPIC集团之间的策略联盟，指发行人已授予指定附属公司或其附属公司，在发行人在一马发展能源（冷岳）公司持有的若干股份的认购期权。

iv 在61页，债券享有一马发展公司，一家在马来西亚注册成立的有限责任公司的担保。该公司由马来西亚政府全资拥有，担保人无条件及以不可撤销的方式，担保支付发行人不时应支付的所有款项。

此举抵触2007年资本市场与服务法令第179（c）条文，并可在相同法令第182条文下被治罪，而黄宗华是与高盛集团共谋犯下有关罪行，因此抵触该法令第370（c）条文，并于相同法令第179（c）同读。

一旦罪成，可被判处监禁不超过10年，以及罚款不超过100万令吉。

第三项控状指，高盛集团身为负责安排一马发展能源有限公司发行30亿美元担保债券（年利率4.44%，2023年到期）的承销商，于2013年3月12日至11月11日期间，在吉隆坡IMC大厦的一马发展有限公司，在志期2013年3月16日的证券发行通告的第37至39页的“1MDB担保人管理层”下，遗漏一项重要事实，即刘特佐是一马发展有限公司的经营者及主要中间人，即一马发展能源有限公司的母公司。

第四项控状指，高盛集团身为负责安排一马发展能源有限公司发行30亿美元担保债券（年利率4.44%，2023年到期）的承销商，于2013年3月12日至11月11日期间，在吉隆坡IMC大厦的一马发展有限公司，在志期2013年3月16日的证券发行通告中，发布虚假陈述，即在第24页的“所得款项用途”下指“发行人将向阿布扎比马来西亚投资公司（ADMIC）转让本次发行的全部所得款项净额，或使用所得款项净额来寻找在ADMIC的投资，这将是发行人与阿尔巴之间50:50的合资企业。”

此举抵触2007年资本市场与服务法令第179（c）条文，并可在相同法令第182条文下被治罪，而黄宗华是与高盛集团共谋犯下有关罪行，因此抵触该法令第370（c）条文，并于相同法令第179（c）同读。

一旦罪成，可被判处监禁不超过10年，以及罚款不超过100万令吉。