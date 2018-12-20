拒绝评论下课‧穆里尼奥：我尊重曼联 “从到曼联的第一天起，我就为佩戴上俱乐部的队徽感到巨大的自豪，我相信每个曼联球迷都能看到这一点。”

（图：法新社）

（伦敦19日讯）前曼联主帅穆里尼奥19日发表声明说，出于对曼联的“最大尊重”，他不会对下课问题发表任何评论。

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穆里尼奥当地时间18日上午被曼联解职，结束了在曼联两年七个月的执教生涯。他当天发表声明说：“从到曼联的第一天起，我就为佩戴上俱乐部的队徽感到巨大的自豪，我相信每个曼联球迷都能看到这一点。”

这位曾两次执教切尔西、两次又被解职的名帅还说：“我知道你们都了解我的职业原则：一旦一个章节落幕，我都不会对以前的同事发表任何评论，这都是出于最大的尊重，每次都是这样。”

穆里尼奥已经从曼彻斯特赶回伦敦的家中，他也希望媒体能够尊重个人的隐私：“我也希望媒体能够尊重我的原则，在我决定重返足坛之前，让我过正常的生活。”

他当天在接受天空电视台采访时还说：“有些教练离开俱乐部后，就不厌其烦地详细透露以前球队发生的事情，甚至指责以前的同事，我非常看不起这种人。”

他说：“在重返足坛之前，我感觉有权利过正常的生活。曼联离了我未来不会差，我离了曼联未来也不会差。”（新华社）