马祖基：或一个月或一年．土团需时决定收巫统人 土团党总秘书马祖基说，对于已提交申请的巫统国会议员或领袖的加盟，土团党需要一些时间来决定是否接受他们的入党。

（布城19日讯）土团党总秘书马祖基说，对于已提交申请的巫统国会议员或领袖的加盟，土团党需要一些时间来决定是否接受他们的入党。

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他说，该党可能会花上一个月或一年时间来作决定。

他说，他们的背景资料首先会呈上给反贪会和警方，以鉴定他们是否涉及行为不当的记录，然后党才会决定是否接受他们。

他说，土团党不要因为他们的加入而把不良文化带进党，所以资料的审查程序需耗上一两个月或一年。

配合土团党于本月28至30日召开第二届常年代表大会，他今日接受数家媒体的联访时披露，该党并不急于接受他们的加入。

也是外交部副部长的马祖基指出，虽然巫统出现退党潮，但希盟作为执政党还是需要一个强大反对党，来对新政府发挥制衡作用。

据报道，有意加入土团党的前巫统党员，将受到土团党一个审查委员会来检视申请人的背景资料，该审查委员会主席为土团党的署理总裁拿督斯里慕克力。