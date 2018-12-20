沙拉尼：拥本身议程．“退党议员伤害巫统” 巫统霹雳州联委会主席拿督沙拉尼表示，霹州巫统议员退党早有迹可循，他们通常先退出所有区部主席和国会议员等社交群组，一小时后就宣布退党。

沙拉尼（右二）：议员退党早有迹可寻。左一起为万诺拉斯金、阿兹安和哈斯布拉；右一为祖基菲。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保19日讯）巫统霹雳州联委会主席拿督沙拉尼表示，霹州巫统议员退党早有迹可循，他们通常先退出所有区部主席和国会议员等社交群组，一小时后就宣布退党。

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目前霹雳州已宣布退出巫统的有峇眼色海国会议员诺阿兹米（加盟土团党）、武吉干当国会议员赛阿布胡先（独立议员）、双溪马立州议员拿督再诺柏迪、督亚冷塞卡州议员拿督诺丽和上周六退党的拉律国会议员韩沙再努丁（独立议员）。

沙拉尼今日在新闻发布会上，痛斥退党议员已深深伤害巫统，并表示不相信党主席拿督斯里阿末扎希是道致议员退党的原因，他认为退党者有他们本身的议程，只是在找不到合理的理由下就利用主席作为退党借口。

询及巫统会否重新接纳退党者时，他说，他们要就重新填表格，根据一贯的入党程序，不过就得看到时候他们会不会被区部所接受，因为别忘了，他们（退党）已对巫统、党员、选民和区部的支持者造成很深的伤害。”

相信莫哈末哈山可施展实力

他也说，既然阿末扎希决定让署理主席拿督斯里莫哈末哈山代掌职务，就表示后者受主席所信赖也是具有威信的领导，因此，他吁请各级领袖和党员尊重与支持阿末扎希的决策。

“过去可能有人觉得莫哈末哈山欠缺表现，但他始终是第二号人物，总不能功高盖主。不过，如今他已被赋予主席的职权，相信他将会施展实力，平息党风波，巩固党力量，带领巫统重夺政权。

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“莫哈末哈山终究是由中央代表所推举出来的署理主席，也是前森州大臣，必定具有一定的实力，这时候不应该做比较或挑缺点，而是看对方的优点。”

沙拉尼说，昨日阿末扎希宣布交出职权后，州内区部领袖都在群组内发表立场，他统计群组内的留言后得知各区部主席的立场和他相若，也就是支持主席的决定。

他表示，巫统拥有350万名党员，191个区部，肯定有各种不同的意见，但我们必须听取多数人的声音，少数服从多数。

此外，针对前巫青团长凯里、峇东埔国会议员努鲁依莎及公正党前副主席拉菲兹相聚共进午餐一事，他说，来自不同政治阵营的人坐在一起交流特别引人注目是不足为奇，但他提醒对方无论是谈论什么内容或决定，都紧记必须以人民的利益为先。

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在场者有宜力国会议员拿督哈斯布拉、连登州议员祖基菲、怡保东区区部主席拿督阿丝安和霹雳州妇女组主席拿督万诺拉斯金。