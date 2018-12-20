称不懂消费税员工频换人·话题“女”王没报税罚款 化妆界话题“女”王诺沙吉（沙吉卡马鲁兹）今日因年前触犯消费税法令的3项控状，而被带上沙亚南地庭面控，罚款2700令吉或以6星期监禁取代。

诺沙吉艳丽出庭，俯首认罪后立刻缴付罚款。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙亚南19日讯）化妆界话题“女”王诺沙吉（沙吉卡马鲁兹）今日因年前触犯消费税法令的3项控状，而被带上沙亚南地庭面控，罚款2700令吉或以6星期监禁取代。

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虽属男儿身但却喜欢女生装扮的“她”，今日在法庭上俯首认罪，法官罗菲亚对“她”宣判罚款2700令吉，若无法偿还则需坐牢6星期。

“她”今日身穿红衣、黑裤及高跟鞋出庭，事后立刻缴付罚款。

“她”在庭上辩解，因自己不懂消费税和员工一直换人，才未能及时报税，因而选择认罪。

控状指出，“她”因没有向关税局上报2015年4月1日至6月30日、10月1日至12月31日及2016年12月1日至2017年3月31日期间的消费税务，而抵触消费税第41（1）条文。

此案主控官为诺阿希金；惟诺沙吉则没有代表律师。