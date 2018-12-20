毒品藏货柜玉蜀黍堆·关税局破获145公斤克他命粉 狡猾贩毒集团，运毒手法花招百出，今回把市价290万令吉的145公斤克他命粉毒品，藏在货柜内的玉蜀黍堆里，从巴基斯坦通过船运企图把毒品私运入我国，惟被情报灵通的大马关税局破获！

（雪兰莪．八打灵再也19日讯）狡猾贩毒集团，运毒手法花招百出，今回把市价290万令吉的145公斤克他命粉毒品，藏在货柜内的玉蜀黍堆里，从巴基斯坦通过船运企图把毒品私运入我国，惟被情报灵通的大马关税局破获！

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大马关税局与武吉阿曼毒品罪案调查部，目前与巴基斯坦执法当局携手合作，全力追查上述国际贩毒集团的活动。

本报探悉，关税局是两个星期前，根据情报在巴生港口截查由船运的2个货柜时，破获上述毒品案。

据探悉，根据送货者向海关官员呈报，声称上述2个货柜共装有700袋的玉蜀黍，每个货柜各有350袋，经过官员检查后，赫然发现其中10袋竟然装着共重145公斤的克他命粉毒品。

过去2个星期来，关税官员联合警方，在相关地点埋伏等候毒贩现身取货，惟延至今日，仍不见有人到来领货。“相信对方已经知道事机败露。”

据当局查悉，这批市价290万令吉的毒品，是准备供应予我国的黑市毒品市场。

关税局与武吉阿曼警方毒品罪案调查部，目前正联手追查本地收货人的下落。