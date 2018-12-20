戴乐逆市上扬6.54%．马股一度重挫近25点 截至早上10时，富时隆综指数跌10.18点，至1645.48点。

（图：美联社）

美联储局宣布加息0.25%，美国股市19日由升转跌，道指重挫，亚洲主要区域股市20日开盘应声倒，全线走低。

广告

马股开盘受惊回吐昨日涨幅，重挫21.25点，至1634.41点，跌穿1655点关口，随后一度跌24.71点，至1630.95点，险破1630点关口。

截至早上10时，富时隆综指数跌10.18点，至1645.48点。

富时创业板指数跌62.15点，至4184.92点；富时全股项指数跌56.61点，至11233.19点。

上升股有201只，下跌股279只，另1426只无交易或平盘，成交量5亿8262万股，值3亿1058万令吉。

逆市上升股由云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）延续昨日涨势，再升8仙或2.61%，至3令吉14仙。

昨日受油价走低拖累下挫20仙，随着油价回弹，戴乐集团（DIALOG,7277,主板能源组）升18仙或6.54%，报2令吉93仙。

广告

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升3仙，至5令吉41仙。

银行股由大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）领跌16仙，至24令吉50仙。

马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）跌6仙，至9令吉27仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）跌14仙或1.09%，至12令吉70仙。