阿迪母亲盼绳之以法·“要亲睹凶手脸孔” 在百年兴都庙骚乱中丧生的消拯员莫哈末阿迪的母亲说，她要亲眼看看行凶者的脸孔。

（吉打．亚罗士打19日讯）在百年兴都庙骚乱中丧生的消拯员莫哈末阿迪的母亲说，她要亲眼看看行凶者的脸孔。

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51岁的阿斯玛说，作为母亲，她最大的希望是看到不负责任者被绳之以法，面对法律的制裁。

届时，她要亲眼看看在其儿子为国家社会服务时，对儿子行凶的人的脸孔。

阿斯玛说，他们一家感谢各方的关心，包括社交媒体网民一致要求还莫哈末阿迪一个公道。

“感谢各方的关心，但我到现在还不能去阅读（社交媒体）有关阿迪的新闻，我还不能....。”

她说，阿迪是家中老二，与兄妹们感情密切，时常搭公车回家，在稻田播种期也会拿假回乡帮忙父亲。

“有时就算仅有两天的休假，阿迪也会搭火车或巴士回家，只为回来跟家人短聚。”

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她说，她在阿迪的葬礼结束后，夜不能寐，因为太想念且不断地忆起阿迪生前的点点滴滴。

她说，阿迪原定在22日结婚，但那一天家里不会再有任何活动了，家人也仍处于悲伤之中。