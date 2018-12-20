财长：包括车险火险意外险·零GST期间投保免服务税 财政部宣布，所有在2018年6月1日至8月31日期间，即零消费税（税务假期）期间购买一般保险或伊斯兰保险的投保人，如车险、火险及个人意外保险，豁免缴服务税。

（布城19日讯）财政部宣布，所有在2018年6月1日至8月31日期间，即零消费税（税务假期）期间购买一般保险或伊斯兰保险的投保人，如车险、火险及个人意外保险，豁免缴服务税。

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财政部长林冠英今日发文告指出，从2018年9月1日开始，一般保险、伊斯兰保险及商业保险需缴纳服务税。

他指出，2018年服务税法令规定，保险公司以及伊斯兰保险从2018年9月1日开始，对一般保险或伊斯兰保险保单中所涵盖的受保期，征收服务税。

“但是，大多数的一般保险或伊斯兰保险的保单，已于6月1日至8月31日期间到期。”

他说，由于（当时）销售与服务税未通过，以及消费税已转为零，因此一般保险或伊斯兰保险的保单，不会被征收6%的服务税。

他补充，当服务与销售税在2018年9月1日获得通过后引发了问题，是否需要向442万名相关保险的投保人征收6%的服务税，当中涉及的税收为1亿3200万令吉。

已征服务税需退还

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他说，财政部如今同意对所有在2018年6月1日至8月31日期间，也就是零消费税（税务假期）期间，购买一般保险或伊斯兰保险的投保人，如车险、火险及个人意外保险，豁免缴纳服务税，“如果保险公司或伊斯兰保险公司向投保人征收服务税，他们需退还有关的服务税给投保人。”

他表示，这项措施预计将能惠及442万名投保人，为他们省下1亿3200万令吉。