渔船非法输油捕鱼‧2公司认罪罚44万 两家公司的船只非法在我国海域进行输油，以及违规捕获活动，在法庭面控时认罪，遭法官严惩总数44万令吉罚款。

涉案两艘船只当时遭执法人员截停调查，并面对法庭重罚。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山19日讯）两家公司的船只非法在我国海域进行输油，以及违规捕获活动，在法庭面控时认罪，遭法官严惩总数44万令吉罚款。

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大马海事执法机构丹绒素里里分局今天发文告指出，涉案的FV Fu Yuan Yu677渔船属中国一家渔业公司，另一艘MT Sentek33属新加坡一家海事商务公司。

文告说，两艘船只于9月9日遭该机构巡逻的执法人员发现，非法在丹绒本尤索（Tanjung Penyusop）东南方向3.6海浬处进行输油活动，以及无法出示任何证件。

在抵触1952年商船法令第491B（1）（k）条文下，两家公司委派本地籍代表于今天到哥打丁宜地方法庭面控。

两名代表认罪后，FV Fu Yuan Yu677渔船遭罚款7万令吉，MT Sentek33则罚款6万令吉。

在这之前，FV Fu Yuan Yu677渔船于10月7日承认违规在我国海域进行捕鱼活动，触犯1985年渔业法令第16（3）条文，被法庭判处罚款31万令吉。

本案由哥打丁宜地庭法官查欣拉承审，主控官为莎再纳。