调查：75%受访者支持‧狮城明年或大选 调查显示，认为明年“相当可能”举行大选的受访者达21%，另有约一半受访者相信明年“多少有可能”举行大选。

（新加坡19日讯）一项最新调查显示，约四分之三的新加坡人相信，下届大选很可能明年举行。调查也发现，支持明年举行大选的新加坡人达同样比例。

广告

商业与公共政策研究公司黑箱研究（Blackbox Research）上个月9日对1000名15岁及以上的新加坡人进行问卷调查，并于昨天公布调查结果。

调查显示，认为明年“相当可能”举行大选的受访者达21%，另有约一半受访者相信明年“多少有可能”举行大选。

明年若举行大选，也符合众多受访者的意愿。对明年到投票站投下神圣一票表示“支持”的公众达57%，“极力支持”的占18%。

下届大选最迟须在2021年4月举行。但新加坡明年纪念开埠200周年，不少人认为到时的氛围会为执政党举行大选创造有利条件。总理李显龙上个月出席一场论坛时也对此表示，“这个可能性总是有的”。

上个月的人民行动党中委会选举及干部大会上，李显龙致辞时也指出，这或许是下届大选前的最后一场行动党干部大会。