私人职业机构法令修正·仅453公司获执照 由于近期落实的2017年私人职业机构（修正）法令影响下，仅有453家私人职业机构（APS）的A、B及C级执照成功获批。

阿里斯（右一）说，劳工局将审核聘请外劳的业者是否符合规格。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）由于近期落实的2017年私人职业机构（修正）法令影响下，仅有453家私人职业机构（APS）的A、B及C级执照成功获批。

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大马劳工局职业服务主任慕斯达发卡玛透露，往年有1000家机构申请成功，然而2017年新制度的影响下只有少数人成功，并补充目前拥有B级执照的APS较多。

他指出，若申请A级执照，APS只能处理本地劳工的招聘；B级执照则是处理国内和国外劳工在本地的招聘，以及处理本地劳工到外国工作的服务；至于C级执照，APS可处理国内和国外劳工到外国工作的服务。

他今日出席由大马人力资源服务商公会（PAPA）、大马人力资源协会（PUSMA）和国民职业中介公会（PIKAP）三机构联办的“APS如何处理国内外劳工事宜”的座谈会上如是指出。现场约百名业者出席座谈会。

女佣代理协会改名人资服务商公会

另外，大马外国女佣代理协会（PAPA）如今正式改名为马来西亚人力资源服务商公会（PAPA）。

该公会主席拿督符永辉说，该公会是今年11月22获得社团注册局批准易名，并早在8月18日的年度大会通过改名方案。

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他说，A、B及C级执照需要缴交一定的抵押金，分别是A级（5000令吉）、B级（10万令吉）和C级（25万令吉）。

他在致词时也说，针对柬埔寨女佣课题，PAPA、PIKAP及PUSMA三机构已经联署致函人力资源部秘书及柬埔寨职业培训部（MOLVT）。

另一方面，联邦直辖区劳工局主任阿里斯说，该局将作为检测角色，负责审核聘请外劳的业者是否符合规格，否则将不给予相关单位推荐信。

“我们会调查提出申请的公司，如业者是否随意扣薪，或有无遵照我国最低1100令吉的薪金制。”

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出席者包括PUSMA主席莎莉娜、PIKAP代主席菲安娜、吉隆坡劳工局副主任肯尼迪古玛和社险机构（PERKESO）福利组主任依斯迈。