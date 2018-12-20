教长：包括阿拉伯语文·教导国人掌握多种语言 教育部长马智礼说，教育部致力于让大马人民，良好地掌握包括阿拉伯语文在内的第三或第四种语言。

（雪兰莪．万宜19日讯）教育部长马智礼说，教育部致力于让大马人民，良好地掌握包括阿拉伯语文在内的第三或第四种语言。

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他说，该部正与国内外机构配合，以加强学生掌握外语的能力。

他星期二出席2018年世界阿拉伯语文日（WALD2018）推介活动时说，该部所拟定的11项国家教育体系进行转型的措施，其中一项便是强化学生所掌握的多元语文，包括英文、阿拉伯文和马来文。

他是出席由伊斯兰教育、科学及文化组织（ISESCO）举办的WALD2018活动上发言。该活动由本月16日开始，至21日结束，活动也获得雪州国际伊斯兰大学学院（KUIS）等单位联办。

马智礼感谢ISESCO持续不断地加强本地及国际学生的阿拉伯语文能力。

WALD活动上举办的座谈会获得来自印尼、汶莱、柬埔寨、越南和中国的阿拉伯语言学家的出席。