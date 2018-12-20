马夫兹：求职服务更人性化·6292人通过SIP重返职场 今年8月至今，社险机构成功通过就业保险计划（SIP）下的求职服务，让6292名来自各行各业的人士重返职场。

（吉隆坡19日讯）今年8月至今，社险机构成功通过就业保险计划（SIP）下的求职服务，让6292名来自各行各业的人士重返职场。

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人力资源部副部长拿督马夫兹奥马说，SIP下的求职服务更加人性化，因为提出具体情况、具体分析的概念，也就是每一名求职者是由一名职业介绍人员协助。

他今日在SIP全面补助移交仪式暨迷你求职展2.0致词时说：“这些职业介绍人员将进行评估、求职支援、职业规划、事业辅导和职业配对，以协助受保人尽快重返职场。”

已发1645万临时补助

他说，截至目前，社险机构已发出1645万令吉的临时补助给被证实失业，以及符合资格的雇员。

“自就业保险计划由2018年1月1日推行至2018年12月14日，它已接获来自2万2268名失业雇员，所提出的临时补助申请。”

他说，在2018年1月1日至12月31日期间失业的人士，有资格获得每月600令吉的临时补助，为期最长3个月。

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“至于2018年12月1日起失业的雇员，并已缴纳就业保险计划长达11个月，则符合资格申领SIP全面补助，如求职补贴（EMP）、及早重新就业补贴（E B S A），以及收入减少补贴（EPB）。”

马夫兹指出，若要申领第二、第三和接下来几个月的求职补贴，受保人必须遵守的条件是，继续积极地找工作，也就是在任何的职业网站注册，或直接向雇主提出申请，或参加由社险机构所安排的面试活动。

“我要提醒失业的雇员，登录www.perkeso.gov.my/sip或亲临社邻近的社险机构，以提出SIP援助申请，社险机构一共有54间分局。

“SIP援助申请必需在失业日期算起的60天内提出。”

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社险机构在今天的仪式移交首个月，志银1700至3160令吉的求职补贴支票给首批25名SIP全面补助受惠者，胥视他们的每月缴纳额。

迷你求职展2.0也提供376个职缺。