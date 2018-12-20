机场公司：来自中国中东亚洲等·明年招10航空使用5机场 大马机场控股公司（MAHB）放眼明年招引10家全服务及廉价航空公司使用我国机场，特别是国内5个主要机场。

（雪兰莪．雪邦19日讯）大马机场控股公司（MAHB）放眼明年招引10家全服务及廉价航空公司使用我国机场，特别是国内5个主要机场。

广告

大马机场控股公司航空销售部总经理沙劳丁说，上述主要机场是吉隆坡国际机场、吉隆坡第二国际机场、槟城国际机场、亚庇国际机场及古晋国际机场。

他今天迎接印尼连城航空（Citilink）到吉隆坡国际机场的首航后，对记者说：“我们明年会继续招引更多航空公司使用我国机场。”

沙劳丁说，来自中国、中东、亚洲及其他区域的航空公司是潜在客户。

他指出，大马机场控股公司今年招引了13家航空公司使用我国机场，其中11家已经开始营运，另外2家将于年杪营运。

较早前，印尼连城航空到我国的首航于今天中午12时10分飞抵吉隆坡国际机场，该班机从东爪哇外南梦（Banyuwangi）抵达我国时，受到“水帘礼”首航欢迎仪式。

大马机场控股公司明天将在浮罗交怡国际机场，迎接从英国伯明翰飞抵浮罗交怡的途易航空（TUI Airways）首航。

广告

此外，汶莱皇家航空从本月28日开通斯里巴加湾往返古晋航线，每周两趟。