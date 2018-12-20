日本1月7起加征旅客税·出境每人每次37令吉 准备到日本旅游的人士要注意了，日本观光厅宣布，明年1月7日起将向出境旅客征收每人每次1000日圆（约37令吉）税项。

（图：法新社）

（日本．东京19日讯）准备到日本旅游的人士要注意了，日本观光厅宣布，明年1月7日起将向出境旅客征收每人每次1000日圆（约37令吉）税项。

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日本观光厅在网站上宣布，2019年1月7日起，针对日本出境旅客征收“国际观光旅客税”，每人每次出境日本要付1000日圆，当局表示，这项离境税是要用来提升旅游环境、活用地方传统文化、整理自然观光，并让旅客更容易取得各种资讯。

无论是乘船抑或乘飞机从日本出境都要征收这笔税款，支付方法是随票征收，即是旅客在购买机票或船票时，这笔费用会包含在票面费用中。日本观光厅补充，旅客若在1月7日前开票，就算在1月7日后出境仍毋须支付，另外对未满2岁的儿童也不须支付这笔税项。

今年访日观光客破3千万

日本今年虽然天灾频繁，但旅客却未因此却步，访日游客周二突破3000万人次大关，创历史新高纪录。

日本放送协会（NHK）报道，访日外国观光客今年首度突破3000万人次大关；日本政府推动观光客访日，2013年目标是超过1000万人次；之后，仅花了5年就让访日观光客成长3倍。日本政府希望2020年时，能达成访日观光客4000万人次目标。