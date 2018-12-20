“巫裔挺希盟盼生活更好”．拉菲兹：非因比巫伊更马来人 政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹反击首相敦马哈迪，强调希望联盟成功在小部份马来选票转移至反对党的情况下赢得政权，不是因为希盟会比巫统及伊党“更马来人”，而是因为马来选民相信希盟会给他们更好的生活。

（吉隆坡19日讯）政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹反击首相敦马哈迪，强调希望联盟成功在小部份马来选票转移至反对党的情况下赢得政权，不是因为希盟会比巫统及伊党“更马来人”，而是因为马来选民相信希盟会给他们更好的生活。

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他也驳斥有关巫统议员“大规模搬移”至希盟有其必要，才能强化希盟的马来支持票的说法，并指这个论点完全没获得证明。

忧巫统议员出走反强化伊党

他今日发表文告说，自己最大的担忧是巫统议员出走记，与其说是削弱巫统，其实强化了伊党让他们成为最大马来政党。

“如果有更多马来中间选民对希盟没有经济表现而失望，他们会在下一届大选转而支持伊党。”

马哈迪今早接受访问时指出，前巫统议员加入土团党及希盟，就能把乡村巫裔支持者带进来，这有助于希盟赢得更多马来人支持。

大选支持希盟马来票不多

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拉菲兹坦言，在全国大选，支持希盟的马来人比例并不高，而马哈迪也以此理由认为他必须“不受约束”地强化希盟的马来人支持，包括引进前巫统议员，增加土团党的议员人数。

“我们的确没有在第14届全国大选赢得足够的马来票，但我们还是赢得了大多数的国席，因为有足够的马来人在边缘选区把选票投给了希盟。

“他们投给希盟，主要是因为我们的经济宣言承诺给他们更好的生活，不是因为希盟说服他们，我们会比巫统或伊党‘更加马来人’。”

提醒希盟4党须自我鞭策

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他提醒希盟4党必须自我鞭策，绝对不能成为巫统与伊党，越来越马来人及伊斯兰化。

“我一直都强调，我们的社会一直都存在种族及宗教因素，对马来人、华人及印度人，或许还有一些沙巴及砂拉越人，还是会有民族及宗教考量。

“作为政党，我们可以做的是注重政策，这样一来，民众的焦点都会围绕在民生课题，我不断在大选时重复，只有说服足够的马来人，换了政府物价就会下降、制造更多工作机会及加薪，希盟才能赢。

“我们绝不能比巫统更马来人，比伊党更伊斯兰化，种族及宗教是巫统及伊党的强项，但经济是我们的平台。

“希盟最终成功赢得足够的议席，是因为有足够且以经济为主的马来选民准备给我们一个机会。”

公正党获得最多马来人支持

他以大选结果的数据分析表示，希盟各成员党及希盟在各州的马来人支持都不一致，希盟整体获得的马来人支持率少过30%，但如果以各政党来看，获得最多马来人支持的是公正党。

“公正党赢得的选票中，31%是马来选票，诚信党26%，土团党则是21%。”

他强调，土团党在希盟扮演要争取马来人支持的前锋，土团党最终在大马半岛上阵最多议席，甚至在希盟领导层中掌握具影响力的职位。

“但，这没有为希盟带来明显的马来人支持，土团党在所有希盟成员党中，获得马来人支持最少的政党。”

拉菲兹表示，希盟在半岛赢得的97席中，有42席获得超过40%马来人支持，这些议席分布在雪兰莪、吉隆坡及槟城。

“另外55席则有风险，若有一定程度的马来选民转向（反对党），这些议席可能会在下一届全国大选落入反对党手中。”

民调：半年从72%下滑至53%

首相满意度急速下跌

拉菲兹表示，Invoke进行的民调显示，首相的满意度急速下跌，短短半年就从72%下滑至53%。

他说，希盟刚开始执政时，对马哈迪最为满意的族群是华人，对他的满意度高达87%，但最近却下跌了22%，最新调查显示，华人对马哈迪的满意度只有65%。

此外，根据Invoke在2个星期前进行的民调显示，马哈迪在马来人的满意度，如今只剩下45%。

拉菲兹表示，甚至有些叫不出名字的州务大臣的满意度，都高过马哈迪。

他说，他在准备第14届全国大选竞选及宣传工作时，养成了进行民调及分析的习惯，如今他也继续这么做来了解民意。

“我不喜欢分享坏消息，但总有人得这么做，希盟在5月掌权后，政府的满意度已经急速下跌。”

拉菲兹指出，2018年6月的民调显示，72%的国人满意马哈迪的表现，其中华人的评价最高，高达87%的华人对他感到满意，印度人84%，马来人则只有66%。

他解释，这是因为希盟在全国大选获得的马来人支持并不高。

然而，在2个星期前的民调，马哈迪的整体满意度下降至53%，各族对他的满意度皆下滑大约20%，马来人对马哈迪的满意度进一步减少至45%、华裔65%，印裔64%。

停让更多巫统议员加入

拉菲兹也呼吁希盟领导层在希盟党主席理事会上传达明确的立场，停止让更多巫统议员加入。

“我希望告诫希盟领导层，民众对前巫统议员如今换边站的行为感到厌恶。

“对许多中间选民而言，这个希盟政府更注重内部权力，而不是兑现我们的竞选承诺，在希盟死忠支持者眼里，我们的改革也越来越弱。”