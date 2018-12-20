查殴斗意外破诈骗集团‧捕21中国籍男子 中国籍司机开车不慎擦撞停放在路边的一部轿车，与本地华裔司机发生口角后，竟招来近60名同籍男子群起攻击致伤该本地华裔司机与数名前来解围的朋友。

警方直击电话诈骗集团的巢穴。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山19日讯）小车祸引发殴斗事件，警方在跟进调查后有意外斩获，捣毁了一个疑涉及澳门骗局的诈骗集团，总共逮捕21名中国籍男子。

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小车祸引发的殴斗事件于前晚9时许，在新山南钥城（Southkey）的商业区发生。

中国籍司机开车不慎擦撞停放在路边的一部轿车，与本地华裔司机发生口角后，竟招来近60名同籍男子群起攻击致伤该本地华裔司机与数名前来解围的朋友。

租商区单位充巢穴

新山南区警区副主任莫哈末阿凡札尼占受询时说，警方过后也接获投报，指上述涉案的中国籍男子连同数百名同籍男女在附近单位从事电话诈骗勾当，因此，直捣巢穴。

莫哈末阿凡札尼说，警方昨晚突击有关诈骗集团在该商区楼上单位租用的单位。

他继说，有关诈骗集团分别租用一楼至三楼的单位，那可容纳数百人同时作业。

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他表示，当警方展开突击行动时，现场只有7人，其他人已逃走。

他说，警方当场逮捕7名中国籍男子，充公59台手提电脑。

他指出，警方援引刑事法典420条文，以及1953/63年移民法令第6（1）c条文查案。

“从初步调查显示，落网者护照已逾期。”

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他说，若包括前晚逮捕的14名中国籍男子，警方目前共扣押21名中国籍男子，他们将被延扣至明年1月2日。