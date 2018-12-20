王晓庭：拒谈土团收巫统议员．“火箭勇气不见了” 马青总团长王晓庭指出，随着首相敦马哈迪再一次清清楚楚表明，土团党为了要壮大起来，将允巫统领袖或国会议员的加入，她希望口口声声不认同不接受这决定的行动党领袖，拿出勇气来反对！

（吉隆坡19日讯）马青总团长王晓庭指出，随着首相敦马哈迪再一次清清楚楚表明，土团党为了要壮大起来，将允巫统领袖或国会议员的加入，她希望口口声声不认同不接受这决定的行动党领袖，拿出勇气来反对！

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她揶揄，如果行动党林冠英拿出一分他在针对拉曼大学学院拨款课题上骂人的气概，人民包括火箭党员本身也肯定会为他欢呼；可是，林冠英却选择躲起“静静”，让人太失望了。

她发表文告认为，甚至公正党原任副主席努鲁也可以因为坚持其原则与立场，而毅然裸辞党职，可是行动党中却没有一个人有如她般的勇气，让人民感到非常失望。

“随着行动党元老林吉祥虽然早早已同意希盟接受巫统退党领袖的做法，却还扮无知与不知情而被首相敦马哈迪打脸后，至今所有有官职在身的行动党领袖，包括正副部长都再一次‘静静’，似乎害怕激怒了马哈迪。”

她说，行动党内最高官职的财政部长林冠英，在针对马华、拉曼大学学院拨款等华裔课题，就如同面对杀父仇人一般，骂得咬牙切齿，还要声明不计一切，以财长的权力来对付马华。

“如今，林冠英在面对马哈迪确确实实打脸其父亲林吉祥，还完全不把行动党放在眼里的做法，林冠英就只会躲起来，静静不出声。”