敦马：骚乱事件虽受民间责备·“瓦达表现尚可无需辞职” 首相敦马哈迪说，虽然民间出现要求首相署部长瓦达慕迪辞职，以示对兴都庙骚乱事件，导致消拯员阿迪不幸殉职一事负责，但他觉得瓦达的表现尚可（OK）。

马哈迪在大马管理学院（MIM）举办的首场系列领导讲座会的对话环节发言。右起为大马管理学院（MIM）首席执行员西华甘南、MPH集团首席执行员拿督黄天泉及左一MIM主席敦哈聂奥玛。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）首相敦马哈迪说，虽然民间出现要求首相署部长瓦达慕迪辞职，以示对兴都庙骚乱事件，导致消拯员阿迪不幸殉职一事负责，但他觉得瓦达的表现尚可（OK）。

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他说，人民可以表达看法，但他有做最终决定的权力。

首相今晚出席大马管理学院（MIM）举办的首场系列领导讲座会后对记者这么说。除了伊斯兰党，根据消息透露，土团党青年团也在今天呈交备忘录予身为土团党主席的马哈迪，要求撤除瓦达慕迪的部长职。

不担心巫统领袖加盟控制土团

至于大批巫统领袖及党员先后加入土团党，马哈迪认为并不会造成该党被前巫统党员控制。

“这是不可能的事，他们加入土团党还需要经过审核，也不能在规定期限内出任党职，更要接受督察。”

他说，人民质疑马六甲前首席部长丹斯里阿都拉欣淡比仄加入土团党的资格，是言之过早，因为他还没有成为党员。

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马哈迪在致词时，则以不点名方式，以“她”称呼来揶揄前旅游部长“将自己的照片挂到全国各地”，指这不是在招揽游客，却是在为部长搞个人宣传。

他以该名被称为“她”的前旅游部长为例，指他决定不允许自己或部长，用自己的名字为学校命名。

“除非你死了，不然我在任时绝不允许你用自己的名字为学校命名。”

他说，这也是他过去出任教育部长时所定下的条列，以免被人用来为自我宣传。

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再任首相相信“第二机会”

马哈迪在问答环节时说，他相信“第二机会”，一如他重新当首相，但是要重新赢取人民对领袖的信任可能需要100年的努力才做得到。

他说，这也是为何所有领袖都不能犯错，也不能涉贪，因为一旦失去人民的信任就需要用很长时间及很大功夫才能重新挽回信任了。

“我相信第二次机会，人民的想法会不断改变，一如我在2003年退位后，也因为人民给我第二次机会重新当上首相。”

他说，有趣的是，他的第二次机会，却是过去不断批评和骂他“独裁者”等各种骂名的人所给的，也是他们让他再次成为首相。

吵架也可让脑袋不老化

询及他以93高龄再次拜相，如何保持体力与脑力时，马哈迪“苦心婆心”嘱咐退休人士必须“退而不休”，每日都该找些事情让自己很忙，譬如阅读、书写、跟人辩论甚至吵架。

他说，他有时也有力不从心的无力感，往往话到嘴边却说不出来，明明记得的字，却一直想不起来，也坦承自己忘了许多词汇，因此必须要让自己保持忙碌，退而不休。

长寿要健康须“退而不休”

“如果你退休后就隐居，没有找人说说话甚至吵吵架，你的脑力也会跟着退化。人总要做点事情，让自己忙碌起来，不然脑力就会退化了。”