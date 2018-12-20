张念群：仅废统一考试．可用日常考试测试进度 教育部副部长张念群表示，尽管教育部早前宣布明年起废除小学一至三年级考试，可是教师依然可以通过日常的考试来测试学生的学习进度。

张念群（中）颁发书包给全场最娇小的学生查万，来自布城18/2区的小学。左为布城社区关怀组织主席翁阿布峇卡，右是教育总监拿督阿敏瑟宁。（图：星洲日报）

（布城19日讯）教育部副部长张念群表示，尽管教育部早前宣布明年起废除小学一至三年级考试，可是教师依然可以通过日常的考试来测试学生的学习进度。

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她解释，政府要废除的是政府的“统一考试”，但这不表示一至三年级的学生就完全没有考试压力。

她指出，一些家长认为学生一至三年级没有了考试之后，上到四年级就可能面对考试问题的概念是不对的。

“这个概念是错的，只是废除统一考试，而考试仍然是评估学生的一个方式，有关教师假如认为要通过给学生听写来作为测试学生是否明白他过去一周所教的生字；又或者数学老师认为这个星期教学生乘法，然后就随时给学生来个随堂考，也是可以的。”

张念群今日在部门出席“2019年返校日”活动后，受记者询及教育部废除小学考试的问题，这么回应。

她表示会在本周五再对外作详细的汇报。

“总之，废除了考试不表示就不会再有考试，这想法不对。”

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保留寄宿学校60%固打给B40学生

另一方面，张念群在致词时也透露，教育部将从明年起，将全国寄宿学校保留60%固打名额予B40的低收入群学生。

她说，教育部是希望藉此把低收入家庭学生的辍学率减低，因为一般B40群体的学生，上了中学就面对一定的辍学率，毕竟很多时候都是跟家庭经济能力有关。

较早时，在今天的“2019年返校日”活动上，共有50名来自布城24所中小学的学生受惠，获布城社区关怀组织赠送书包和100令吉礼券。