政府推进再生能源发电．CYPARK争取商机 CYPARK资源（CYPARK）红股除权可推高股票流通量之外，联昌研究亦看好该公司可从政府再生能源计划中受惠。

（吉隆坡19日讯）CYPARK资源（CYPARK,5184,主板工业产品服务组）红股除权可推高股票流通量之外，联昌研究亦看好该公司可从政府再生能源计划中受惠。

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联昌表示，该公司股本将从2亿9980万股扩大至4亿5800万股，此举可推高股票流通。若纳入雇员认股计划（ESOS），股本可扩大至4亿7150万股。

联昌表示，绿色能源是未来趋势，政府有意在2025年，将再生能源发电比重，从现有的2%提高至25%，这可让该公司从中受惠。

该公司预期在2020年时，再生能源发电量逾120兆瓦，是目前的4倍。值得一提，该公司曾获得2期太阳能光伏能源（LSS2）合约，这有助该公司未来竞标合约。

即将释出的3期太阳能光伏能源（LSS3）合约，有利于再生能源业者。联昌认为，CYAPRK资源将是大马再生能源业最好的代表。

联昌相信，该公司2019年的再生能源发电将会投运，届时2018至2020年的盈利可获得改善，预期每年可取得稳定营业额，约8000万令吉。