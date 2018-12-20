轻快铁三线重洽拖累．乔治肯特第三季少赚28% 由于轻快铁三线工程的重新谈判并无收入贡献，乔治肯特（GKENT）截至10月31日第三季净利下滑28.33%，至2055万4000令吉。

（吉隆坡19日讯）由于轻快铁三线工程的重新谈判并无收入贡献，乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）截至10月31日第三季净利下滑28.33%，至2055万4000令吉。

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首9个月净利为6666万9000令吉，比前期7254万9000令吉下滑8.1%。

第三季营业额下滑18.52%，至1亿零355万令吉，前期为1亿2708万9000令吉；首9月累积营业额为3亿1624万5000令吉，比前期下滑29.69%。

派息1.5仙

乔治肯特宣布派发每股1.5仙股息，除权日和享有日分别落在明年1月4和8日。

乔治肯特发文告指出，公司将持续进行长期策略计划，以扩大收入基础，其中分配大量资源进一步扩大水表业务。

该公司的自动计算水表方案已在多个州进行测试，预计2019年做为商业用途，加上正在竞标全国水表更换计划，预计可催化国内水表销售。

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管理层认为，强劲的订单可提供公司未来几年的盈利清晰度。

该公司未来将利用自身的铁路系统专业，寻求更多区域机会及与国际铁路专业公司通过联营公司或战略联盟的方式进行跨国合作。