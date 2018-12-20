认购资产80%．马资源接获EPF10.7亿 马资源（MRCB）接获雇员公积金局（EPF）认购武吉加里尔中环广场私人有限公司80%股权的10亿7400万令吉，加上较早前脱售东疏大道获得的13亿2500万令吉，净负债率可降低至24%。

（吉隆坡19日讯）马资源（MRCB,1651,主板产业组）接获雇员公积金局（EPF）认购武吉加里尔中环广场私人有限公司80%股权的10亿7400万令吉，加上较早前脱售东疏大道获得的13亿2500万令吉，净负债率可降低至24%。

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马资源透过文告指出，武吉加里尔中环广场私人有限公司是特别联营公司，负责发展武吉加里尔中环广场（Bukit Jalil Sentral）。

武吉加里尔中环广场占地76.14英亩，是一项综合发展计划，发展总值210亿令吉。特别联营发展公司——武吉加里尔中环广场私人有限公司的80%股权由公积金局的Tanjung Wibawa持有，剩余由马资源子公司Rukun Juang持有。

马资源加强“转型增长”计划，透过企业转型策略，降低高负债和加强企业永续性。该公司也透过脱售非核心资产，作为重新调整业务，并利用独特的工程及其和专长，为产业发展项目和建筑订单带来长期发展。

马资源目前握有210亿令吉外部建筑订单，是领域最高。