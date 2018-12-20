阿Sa挑战全裸演出．遭吐槽：为影后博出位！ 短短1分钟的预告，只见阿Sa在浴室全裸背对镜头，坐在浴缸内洗澡，画面尺度非常大，再配上阿Sa的独白。

（香港20日讯）继《雏妓》后，蔡卓妍（阿Sa）又一挑战自我的突破之作，在电影《非分熟女》中全裸出浴，首个预告一曝光，就引起热烈谈论。

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短短1分钟的预告，只见阿Sa在浴室全裸背对镜头，坐在浴缸内洗澡，画面尺度非常大，再配上阿Sa的独白：“我结了婚，除此之外，我没什么可以形容自己，我根本不知道自己是谁，又或者，我将自己变成了一个连自己都不认识的人……”末了，再补上最爆炸性的2句：“结了婚4年，依然是处女！”

对于阿Sa的大突破，有网民就认为阿Sa是为了能够夺得影后，才会在《非分熟女》里如此大尺度，选择这样的影片博出位。但也有网民觉得只是剧情需要。

而阿Sa直言接拍《非分熟女》之前，已清楚了解角色及故事，只要符合剧情需要，又能表达小敏的内心挣扎，她欣然接受这场大胆出浴戏：“我既然接了这部戏，自然知道角色是怎样，小敏在这一方面有点问题，她不至于性冷感，只是有些障碍而已。”

《非分熟女》故事聚焦独生女小敏，结婚多年却未尝与丈夫灵欲一致；及后邂逅型男厨师家豪，在闷热潮湿的厨房，食欲色欲同时升华，踏出女性身体自主第一步，探索更多生命中的可能性…