全购友力森不公平不合理．大众投行：股东应拒绝 友力森（UNISEM）接获联合收购者拟以每股3令吉30仙献购价全面献售，大众投资银行认为，该献购不公平不合理，股东应该拒绝。

（吉隆坡19日讯）友力森（UNISEM,5005,主板科技组）接获联合收购者拟以每股3令吉30仙献购价全面献售，大众投资银行认为，该献购不公平不合理，股东应该拒绝。

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根据友力森向大马交易所报备文告显示，大众投资银行认为，由友力森主席兼董事经理谢圣德、董事谢杰文、Jayvest控股、香港华天电子集团、大马华天科技及SCQ工业联手组成的联合收购者，向董事部建议以每股3令吉30仙全面献购友力森是不公平的，该献购价低于每股股权价值范围。

尽管献购价是友力森过去股价溢价11.11至40.43%之间。

大众投资银行指出，友力森的全部股权价值介于31亿4000万至39亿1000万令吉，或等同于每股4令吉31仙至5令吉38仙，献购价比该范围少了1令吉零1仙至2令吉零8仙，只相等于每股股权价值的23.43至38.66%。

大众投资银行认为，由于联合收购者有意保留上市地位，也不打算购入献购后剩余股权，所以该献购不合理。

联合收购者将保留友力森上市地位，所以期间股价高于献购价时，股东可考虑在公开市场脱现。

大众投资银行说：“在评估整体献购的合理性后，我们的看法是，献购不合理。”