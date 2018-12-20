“狮妈”闻爱女被奸·拿菜刀狂奔3公里斩3男 南非一名57岁母亲得知女儿被绑架后，拿起菜刀狂奔约3.2公里拯救爱女，当她在现场目睹爱女惨遭轮奸后，怒捅在场3名强奸犯，导致他们1死2重伤，还因此被控谋杀及谋杀未遂罪，所幸当局最后撤销指控。

（图：法新社档案照）

南非一名57岁母亲得知女儿被绑架后，拿起菜刀狂奔约3.2公里拯救爱女，当她在现场目睹爱女惨遭轮奸后，怒捅在场3名强奸犯，导致他们1死2重伤，还因此被控谋杀及谋杀未遂罪，所幸当局最后撤销指控。

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据外媒报道，这名妇女去年9月在家中煮菜时，一名友人告知她的27岁女儿被3名男子强拖到附近建筑内，还强硬撕开她的衣物。这名母亲马上报警，却等不到警局的回应，于是果断的拿起厨房菜刀，在友人指引下狂奔约3.2公里，赶到事发地点后听到女儿的惨叫声，闯进建筑后发现3名赤裸的男子在轮流强奸她的女儿，一怒之下怒捅3名男子，导致3人倒在血泊中，并在现场抚慰女儿并等待当局派人到场。最后医护人员证实1男当场死亡，另2人重伤入院。

这名母亲的勇举为她赢得“狮子妈妈”的称号，不过她也因此被控谋杀和谋杀未遂罪，引起民众愤怒，一度发起网路筹款活动以帮助她聘请律师打官司，所幸当局在3周后撤销指控。

剩下2名强奸犯也终于在本月15日判处30年监禁。“狮妈”表示，“我对判决感到高兴和宽慰，我只想让犯错的人受到惩罚”。

（综合）

