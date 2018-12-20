英联赛杯‧阿里遭瓶子击中‧热刺淘汰阿申纳 此役韩国前锋孙兴慜民保持了非常好的状态，在第20分钟率先破门，这是他在连续三场联赛杯比赛中进球。

热刺前锋阿里进球后，被阿申纳球迷从看台上扔下的瓶子击中头部。（图：法新社）

（伦敦20日讯）英格兰联赛杯19日结束了8强赛的争夺，热刺以2比0击败主场作战的阿申纳闯入四强，但这场北伦敦德比因为热刺前锋阿里被看台上扔下的瓶子击中头部变得异常丑陋。

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此役韩国前锋孙兴慜民保持了非常好的状态，在第20分钟率先破门，这是他在连续三场联赛杯比赛中进球。阿里在第59分钟将比分变成2比0。第73分钟，一名阿申纳球迷心态失常，从看台上扔下一个瓶子，击中阿里的后脑，好在并没有造成很大伤害。阿里揉了揉砸到的部位后，向这名球迷方向表示了场上的比分，这一挑衅性的动作让阿申纳球迷更加疯狂。

现场画面显示，阿申纳球迷还向热刺球迷所在的看台投掷了杂物。阿申纳球迷情绪反常并不意外，自从阿申纳2006年从海布里球场搬到酋长体育场后，他们在主场只输给过北伦敦死敌热刺两次，最后一次还是2010年11月20日。

当天另外一场比赛中，切尔西在斯坦福桥球场以1比0淘汰伯恩茅斯，哈扎德在第84分钟攻入唯一的进球。

两场比赛结束后，半决赛抽签结果立刻公布。热刺将在半决赛中对阵切尔西，曼市则与英甲球队伯顿争夺另外一个决赛席位。（新华社）