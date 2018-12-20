难嚼烂，口感像口香糖……．买到假米了吗？ 古城一名市民怀疑买到假米，在咀嚼熟饭时难以吞咽，咬感类似含有塑料成份，希望民众警惕，买米时多加注意。

市民将香米炒成炒饭，咀嚼后发现难以吞咽。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）古城一名市民怀疑买到假米，在咀嚼熟饭时难以吞咽，咬感类似含有塑料成份，希望民众警惕，买米时多加注意。

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有关市民购买的是泰国香米，怀疑自己吃到假米后，希望有专业人士给予解释，若真的买到假米，也希望达到警惕效果。

该市民向《古城》社区报透露，他将一包从杂货店买的泰国香米煮成炒饭，食用时发现非常难以嚼烂，甚至要硬吞才能咽下。

他说，他是前天将该生米煮成熟饭，并于昨天将隔夜饭炒成炒饭，他在咀嚼时发现饭粒不会烂，像在吃口香糖的感觉。

疑掺有塑料化学物质

“即便我将饭粒压扁后，饭粒不会像一般的饭会被压绵或糊掉，如果将压扁的饭粒用手搓，能搓成一粒粒圆圆的饭粒，且有弹性。“他不清楚这是不是不正常的情况，希望专业的人士能够给予答案，同时也是给予民众一个警惕。

他指出，如果怎样压都不会绵掉的话，那吃进肚子是否能够消化？他怀疑当中掺有类似塑料的化学物质，且该生米并没有粉状物，不像一般生米。

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市民指疑是假米煮成的炒饭像是加了塑料成份。（图：星洲日报）

即便将米饭压扁，还是能搓成圆圆一粒，不会糊掉。（图：星洲日报）