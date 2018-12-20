深信与父亲和好友有染 男子16刀砍死未婚妻 一名22岁男子因深信未婚妻与父亲以及好友有染，竟然在婚礼当天持菜刀狂砍未婚妻16刀致死！未婚妻母亲得知消息后，气得要求法官，让男子一命抵一命！

（图：梅特翰个人脸书）

（土耳其20日讯）一名22岁男子因深信未婚妻与父亲以及好友有染，竟然在婚礼当天持菜刀狂砍未婚妻16刀致死！未婚妻母亲得知消息后，气得要求法官，让男子一命抵一命！

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据英国《太阳报》报道，22岁的梅特翰（Metehan Yurdoglu）与21岁古鲁（Gullu）从小就是青梅竹马。原本将步入结婚礼堂的两人，最终因梅特翰的疑心作祟，导致悲剧发生。

涉及谋杀罪的每特汗在面控时告诉法官，未婚妻古鲁生前与自己的家人同住。当时因为怀疑古鲁与自己的好友在一起，而经常吵架。尽管他把古鲁异常的举动告诉父亲，好让父亲“赶走”古鲁，但没想到父亲却让他自己搬出去。

在朋友的暗示下，每特汗对古鲁与父亲还有好友有染的事，深信不疑。自觉被带绿帽的他，离家出走，甚至痛苦到想要自杀, 但两次的“自我了断”都被父亲以及警察发现并阻止。自此他就在想，“不想自我了结，就是杀了古鲁。”

报道指出，一开始古鲁的家人反对她与梅特翰的婚姻，但爱情大过天的古鲁终究还是搬入梅特翰的家，并在4个月后决定结婚。但没有想到在婚礼当天的早晨，躺在沙发上的古鲁才睁开眼就被梅特翰质问：“你怎能这样对我？”

古鲁一听，冷冷回答：“你不是男人。你没用。”

古鲁的冷回应瞬间激怒梅特翰，随即冲到厨房拿菜刀。

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梅特翰反驳报告指自己刺了古鲁16刀。“我不打算杀她的。但她比了我中指，所以我才开始用刀攻击她。”

对于梅特翰的回应，古鲁的家人非常气愤，要求法官判他绞刑。

法庭目前还要等每特汗的精神报告出炉，才能做出进一步判决。



