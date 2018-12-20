新鲜送货快脸书友热捧．直播拍卖海鲜超夯 除了渔获码头和巴刹以外，如今网上也兴起了新鲜鱼虾招标的卖场，而且竞标活动相当踊跃。

竞标前渔获放在冰上展示。（图：星洲日报）

（槟城．威南18日讯）除了渔获码头和巴刹以外，如今网上也兴起了新鲜鱼虾招标的卖场，而且竞标活动相当踊跃。

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买家得标之后，卖场会去鳞剐鱼，处理内脏之后才送到买家手上，服务快捷贴心，而这也成了传统鱼贩的“竞争对手”。

脸书的直播功能，为各行业带来创业和拓展业务的商机，例如“hook姐”卖衣服，以及水晶手饰卖场等，最近也有渔商在脸书直播，让消费者留言竞标鱼虾，有些是标到后现场煮，有些是竞标之后有剐鱼和送货服务。

由于渔获新鲜，服务贴心，新销售方式赢得不少脸书友和“粉丝”的支持。

节省出外采购时间人力

据了解，自销渔产的方式，利润要比批发来得高，至于买家标到的渔产会不会比传统市场便宜，胥视竞标情况而定，如果该批渔产是佳节必备的抢手货，那在激烈竞标的情况之下，价格可能不会比传统市场便宜多少。

名为槟岛“优鲜味你”的脸书卖场，几乎每天下午和晚上通过直播拍卖海鲜，各地脸书友可看到，被拍卖的渔获以大鱼居多，品类包括红狮、顺风、各种斑鱼、大白青、黑白鲳、斗鲳及龙趸，当中还不乏虾类和进口海鲜如旭蟹、龙虾等，应有尽有，确是为消费者节省出外采购的时间和人力。

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基于流动鱼贩和巴刹鱼虾类选择性较少，而一般有渔获码头周末周日人潮又拥挤，很多人城市人“转移阵地”在脸书买海鲜，直播招标海鲜形成一股趋势，浏览人数也越来越多。

“优鲜味你”有固定的粉丝，在竞标前，业者在现场铺满碎冰，再展示“销售品”渔获和放上品种、重量告示牌，粉丝则透过留言出价竞标。

他们每天摆出各种海鲜，会放出底价让顾客竞标，一天或有两场。据说如果竞标的人少，海鲜可能会亏本卖。

李先生：设底价节省叫价时间

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“优鲜味你”股东李先生说，招标拍卖有时会让卖家亏本的，因为他们的底价永远低于成本，让顾客去竞标，当顾客的叫价低过成本的话，他们就亏了。

“像我们之前开白虾的标价，都亏钱了，因为进货价很高，现在年关将近，白虾一直涨价且货少，所以暂时没进货了。”

他解释，他们在每一场的招标活动上设底价，只是为了节省叫价时间，不是要包赢的。

《大北马》社区报记者看到有一场标会，5公斤的“青壳虾”竞标价来到250令吉，问李先生此价比市场如何。他说，那“青壳”是30只1公斤的，属于大虾，就只有那一网，可遇不可求，会吃“青壳虾”的人就会不手软的竞标。

“优鲜味你”提供一条龙服务，包括剐鱼和送货，槟州境内每趟送货15令吉（峇六拜和峇都丁宜除外），槟州以外30令吉。

根据买家回馈，“优鲜味你”卖家在处理和包装做得非常整齐干净，非常细腻的服务，海鲜新鲜肥美，价廉物美，一定要支持。而住在新山的买家也写道，2天就收到货，鱼的处理方式很好，够新鲜。

陈先生：“帮衬”4次满意服务

41岁的陈先生已在脸书上4次买鱼，因为渔产品很新鲜，收货快，他相当满意。

他受询时说，当关注了有关脸书专页后，对方会提前让大家知道拍卖时间，通常会在下午和晚上开标。

“他们会在告示牌上注明虾是拖网的还是菱网的，当然菱网要比拖网的贵，多数人都会知道鱼类的底价，一般上有超过3个人竞标，如果超过预定的数额我就会放弃。”

成功得标后，买主须“截图”并在1小时内过账还钱，卖家会剐鱼清理内脏处理干净后，放在有冰块的保丽龙箱子通过专车送货，一天之内就会到货。

“优鲜味你”脸书招标卖场每天推出各式各样的鲜鱼拍卖。（图：星洲日报）