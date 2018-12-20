亚洲最高薪酬总执行长．林国泰曾立强入选10大 云顶大马（GENM）主席兼总执行长丹斯里林国泰以1980万美元（约8274万7500令吉）薪酬入榜，排行第8。

左起为林国泰、曾立强、李耀祖、陈诗龙和郑亚历。

（吉隆坡20日讯）2017年亚洲10大最高薪酬总执行长榜，云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）主席兼总执行长丹斯里林国泰以1980万美元（约8274万7500令吉）薪酬入榜，排行第8。

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《日经亚洲评论》（Nikkei Asian Review）引述标普全球市场财智整理的报告显示，2017年亚洲（日本除外）10大最高薪酬总执行长榜，大马就占了2席，另外一位是金界控股（Nagacorp）创办人兼总执行长曾立强以1790万美元（约7480万7100令吉）薪酬，排名第10。

IOI集团（IOICORP，1961，主板种植组）创办人丹斯里拿督李深静的长子，目前为该集团总执行长的拿督李耀祖以960万美元（约4016万令吉）薪酬排名第18。

至于IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）总执行长兼董事经理陈诗龙和大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）董事经理兼总执行长丹斯里郑亚历，则分别入选第24与43名。

高踞榜首的来自香港万洲国际的万隆，他的薪酬为2亿9100万美元，香港也是入榜最多的地区，共占了5席，中国、印度及台湾各占1席。

据报道，这10大最高薪酬总执行长总薪酬达6亿210万美元（约25亿1628万令吉），平均为6000万美元（约2亿5075万令吉），很多来自银行、娱乐及产业领域。

据悉，亚洲企业高管的平均薪酬比美国企业高管，高出1100万美元（约4597万令吉）或22%。

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据报道，主要原因是很多亚洲企业是由家族掌控，高管们将会收获一笔超出想象的报酬与股息，这可能与公司表现背道而驰。

他透露，再加上家族掌控的企业一般都股票不流通，因为掌舵人持有大部分股权，或许是这些企业监管不足的原因。