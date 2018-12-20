学校依教部标准作业程序．人数太少，减班 2019年度新学年将在两周后开始，一些班级人数不足的学校，被通知减少开班，以符合教育部的规定。

教育部开始严守把关，学生人数不多的班级，或必须减少开班。（档案照）（图：星洲日报）

（槟城19日讯）2019年度新学年将在两周后开始，一些班级人数不足的学校，被通知减少开班，以符合教育部的规定。

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《大北马》社区报记者最近接获一些学校董事告知，指州教育局通知校方有关减班的决定，而董事部所接获的讯息是：当局要求减班，是为了应付师资不足的问题。

不过，记者向校方了解时获悉当局的这项决定，其实符合教育部的规定，即每一班的人数应维持在约35人或以下。

例子：一所学校明年的三年级学生有50多人，而该校今年原本共有3班三年级，那么当局将只批准该校明年开办2班三年级，比今年减少一班。

受访校长告知，教育部以往比较放宽处理开班事宜，但如今已严守把关，让每一班人数适当。

不过，也有校长说，如果其中一个年级有40多名学生，当局一般上还是会批准让学校开办两班。

槟14华小减班20所增班

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记者探悉，在全槟90所华小当中，约有14所华小明年减少班级，同时有约20所华小明年获增加班级，这主要是因为明年一年级新生为肖龙者，因此新生人数比往年多。

据了解，东北县华小减班的比率较显著，因为人口外流，反观西南区及威省华小影响不大。

此外，减班的情况并不只是出现在华小，其他源流小学也一样有减班的安排。

而当局在决定相关学校的一班适当学生人数时，也会考虑有关学校课室的面积。

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李添霖：当局理由是师资不足

槟威华校董联会主席李添霖接受本报记者访问时说，日前的确有学校董事在董联会的会议上，谈及接获州教育局的通知，指学校的相关年级，尤其是学生人数不多的班级，必须减班。

他说，根据董事所了解，当局给予减班的理由是师资不足，而在学校班级减少后，则可腾出一些师资，填补其他学校的师资空缺。

根据教育部的规定，学校每一班级将获配1.5名师资，即若有关学校共有6班，将获配9名教师。

李添霖说，董联会的立场当然是不希望教育局减班，尤其若减班后，一班有大约40名学生的话，那并不合理，因为教育部的规定是一班不能超过35人。

不过，他也理解在师资短缺下，当局必须采取一些方案应对，而解决师资不足的问题，是教育部的责任。

建议重启假期师训班

李添霖建议教育部应该重启假期师训班（KDC），此举能更快克服师资短缺问题，毕竟中五毕业生报读师训，需要5年时间受训毕业。

他说，吸纳临教参与假期师训班，临教平时可如常在学校教书，周末或学校假期时才受训，而毕业后便可成为正式教师。

“何况，提供临教师资培训，他们将能更尽心尽力地在学校执教。”

“政府应该要有计划，尤其已知晓有师资短缺问题。聘请临教以应付师资短缺，那教育部应该要重启假期师训班，吸纳临教受训，以期能更快解决师资不足的现象。”

据本报记者了解，槟州目前的确师资不足，校方也开始着手向县教育局了解聘请临教或代课老师一事。

有意申请成为临教或代课老师的人士，可前往县教育局了解申请事宜。

周永富：教局依程序处理

另一方面，全国校长职工会槟州分会主席周永富受本报记者询及时说，州教育局是依据教育部的标准作业程序来处理开班一事。

据他了解，当局减班并非是为了应付师资短缺，而是相关年级的学生人数太少，例如若其中一所学校的四年级学生约50多人，依据标准作业程序，是获准开两班的。

“虽说可能有关学校今年四年级共有3班，但由于明年四年级学生人数只有50多人，在教育部条例下，理应只能开两班。”

他说，本身有接获一些学校董事指有学校面临减班的现象，他也作了一些初步统计，发现当局只是依条例办事。

“其实，当局并非只是减班，由于明年一年级新生为肖龙者，人数比较多，因此一些华小也获得当局批准增加开办新生班级。”