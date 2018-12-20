德甲‧拜仁迎4连胜‧缩小与榜首差距 第24分钟，列温多斯基的射门被莱比锡门将古拉西奇扑救后打在立柱上弹出。

利贝里（左）下半场为拜仁慕尼黑打进制胜球。（图：法新社）

（德国‧柏林20讯）德甲联赛第16轮19日进行了剩余五场比赛，拜仁慕尼黑在主场凭借老将利贝里的进球1比0战胜莱比锡，取得联赛四连胜。由于前一日“领头羊”多特蒙德爆冷负于杜塞尔多夫，拜仁同榜首的积分差距缩小到6分。

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第24分钟，列温多斯基的射门被莱比锡门将古拉西奇扑救后打在立柱上弹出。第36分钟，莱比锡后卫乌帕梅卡诺的头球攻门也打在横梁上弹回。

下半场后半段，拜仁进攻威胁愈演愈烈，古拉西奇表现出色力保城池不失。但第83分钟，莱比锡后卫门前解围不力，利贝里得球后左脚佯射晃倒两名防守队员，接着右脚劲射攻入制胜一球。补时阶段，莱比锡的伊尔桑克因铲球危险动作被裁判出示红牌罚下，拜仁的桑切斯也在争端中因推搡对方吃到第二张黄牌下场。此役过后，拜仁和莱比锡在积分榜上仍分列第三和第四位，但分差扩大到5分。

美因茨主场迎战法兰克福，夸伊森的两粒入球两次使主队取得领先，但法兰克福的约维奇两次将比分扳平，最终双方2比2战平。

锡尔克在主场1比2不敌利华古申，近四轮比赛未尝胜绩，目前积15分排名第14位。不莱梅和弗赖堡均以1比1的比分在各自主场战平霍芬海姆和汉诺威。（新华社）