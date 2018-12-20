视障少女勇擒火车痴汉．“我要让他痛到不敢再犯” 印度孟买一名有视觉障碍的15岁少女周一（17日）搭火车时，被一名男子从后面非礼，但她冷静的用防身术和空手道技术扭转男子的手腕，直到男子忍不住疼痛而下跪，并将他交给警方。

（印度·孟买20日讯）印度孟买一名有视觉障碍的15岁少女周一（17日）搭火车时，被一名男子从后面非礼，但她冷静的用防身术和空手道技术扭转男子的手腕，直到男子忍不住疼痛而下跪，并将他交给警方。

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据印度媒体报道，事发时该名女子和父亲一同搭乘火车的残障人士车厢，却被一名24岁男子从后非礼。但少女冷静应对，转身面对男子并扭转男子的手腕，直到他忍不住疼痛大叫。

在火车抵达下一车站后，少女的父亲通知政府铁道警察，并将嫌犯交给他们。嫌犯涉嫌触犯非礼、非法使用残障人士车厢和没买票搭火车等罪名。

铁道警官表示，少女完全没有害怕的表情，还沉着地叫警官逮捕嫌犯。

少女说“学校教师在课外活动教我们防身术和空手道，让我们即使身体有缺陷也能面对世人。我让那名男子感到痛苦，这样他才不会再对其他“弱者”下手。”